Süper Lig’de milli maç arasının ardından derbi heyecanı yaşanacak. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi kim olacak?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe milli maç arasının ardından sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Ligde son olarak Alanyaspor’u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe’nin Şenol Güneş yönetiminde son üçü maçını da kazanan Beşiktaş’ı misafir edeceği karşılaşmanın hakeminin kim olacağı sorusu futbol kamuoyunun gündemini meşgul ederken, maçın hakemi henüz açıklanmadı.

İki takımın Vodafone Park’taki ilk mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalarken, 90 dakika golsüz eşitlikle noktalanmıştı.

İki takım da hakemlerden şikayetçi

Bu karşılaşmada Beşiktaş’ın başında Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael yer alırken, Bayarslan maç boyunca iki takım oyuncularına da ikişer kez sarı kart göstermişti. Toplam üç isabetli şutun çekildiği karşılaşmanın ardından her iki takım da oynadığı futbolla eleştirilmişti.

2 Nisan Pazar günü Ülker Stadı’nda karşılaşacak iki takımdan Fenerbahçe kritik mücadele öncesinde 54 puanda yer alırken, Beşiktaş’ın ise 49 puanı bulunuyor.

Her iki takımın da bu sezon sıklıkla tartışmalı hakem kararlarından ötürü şikayetçi olması dikkat çekerken, Merkez Hakem Kurulu’nun dev derbiyi yönetecek hakemi önümüzdeki günlerde duyuracak.