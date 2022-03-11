Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin kararıyla bundan sonra oynanacak maçlar kıymetsiz"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan açıklamayla içlerinde Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi önemli isimlerin de bulunduğu 12 hakemin bundan böyle Süper Lig'de düdük çalmayacağı duyuruldu.

Türk futbolundaki bu gündeme ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 buçuk saati aşkın bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ali Koç'un açıklamalarından notlar şu şekilde:

"Endişelerimizde haklıydık"

"Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi yaşanan atamalarda yapılan gariplik, ilk atamadan duyduğumuz endişeden bir gün sonra neden endişe duyduğumuzu önümüzdeki günlerde paylaşacağımızı söylemiştik. Endişelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. Son 36 saatir, 8 Mart Salı günü yapılan TFF'nin aldığı karar ülke futbolunu karman çorman hale getirdi. Bizler ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta haklı olduğumuz görüyoruz. O kadar çok malzeme var ki.

"Fenerbahçe bu sistemin mağdurlarından biridir. Fenerbahçe yıllardır istikrarlı bir şekilde bu sorunları dile getirmektedir. Duruşumuzda, söylemlerimizde ve mücadelemizde bir gram şaşma olmamıştır.

"TFF'nin Fenerbahçe'ye bakışını, yaklaşımını, niyetini göstermek için örnekler vermek istiyorum. Hakemleri korumadılar. 3 maymunu oynadılar. Fenerbahçe bir açıklama yaptığında geçen hafta olduğu gibi açılamanın mürekkebi kurumadan, tehdit etme cüretini gösterdiler. Başka kulüplerin, federasyonun içinden geçen açıklamalarını görmezden geldiler. Savcıları göreve çağırmışlar. Yüreğiniz varsa hakkımızda soruşturma açtırın.

"Zorbay Küçük apar topar atandı"

Ali Koç, Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün atanma sürecinde yaşananları paylaştı.

Hakem ataması hafta içi yapıldı. 4 büyükler arasındaki mücadeleler son derece kritik, son derece gergin ve zor maçlardır. 16 Şubat 2022'da maç tarihi açıklandı. Maçın 6 Mart'ta oynanacağı açılandı. 3 Mart'ta ise Zorbay Küçük ismi de hakem olarak beli oldu. Bahattin Duran Caner Özaral açıklandı. Aynı gece Alanya'da Alanyaspor - Gaziantep FK kupa maçını yönetti. Maç uzatmalara gitti ve 23.00'te maç bitti. 23.22'de maçla ilgili hakeme tebligatı yaptı"

Zorbay Küçük'ün gecenin o saatinde apar topar atanmasının arkasında ne yatmaktadır? Bazı başkanlar arasında şöyle bir konuşma yapılmış; TFF'den biri benle temasa geçmiş, 'bu hakemi uygun mu' demiş. Ben de adil demişim. Hiç kimse benimle böyle bir muhabbete girmeye yüreği yetmez. Bize göre bu son dakika yapılan bir değişiklik sebebiyle yapılmıştır.

"Hakem bambaşka biriydi, son dakika değiştirildi. Böyle bir maça atanacak hakem bir önceki hafta maç almaz veya zorluk derecesi düşük bir maç alır. Buradaki amaç gerekli hazırlıkları yapmasını sağlamaktır hakemin.

"Zorbay Küçük'ün gerek fiziken, gerek öfke kontrolü konusunda ciddi zaafları olduğu bilinmektedir. Dinlenmesi için 72 saatten az bir süre var. 23.22'de öğreniyorsunuz maç yöneteceğinizi. 'Herhalde bu maçın hakemi ben değildim, sonradan bu atama yapıldı' düşüncesinde olmak normaldir.

"Zorbay Küçük ilk defa 4 büyükler arasında bir maçı yönetecektir. Bu hakem 4'lüsü ilk defa maç yönetmiştir. Maç bittikten 20 dakika sonra başka maçlara atama yapılıyorsa gözlemci raporunun da bir önemi yoktur."

"Bundan sonra oynanacak maçlar kıymetsiz"

TFF'den yapılan açıklamayla sezonun geri kalanında görev yapamayacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, alınan kararı ve alınma şeklini eleştirdi.

"TFF'nin basiretsiz yönetimi sebebiyle, oynanacak maçların bir kıymeti yerlerde. Bu kirli düzen dün MHK başkanının yayıncı kuruluştaki açıklamalarıyla deşifre olmuştur. Sezonun bitmesine 10 hafta kala tarihte ilk defa yapılan bir uygulamayla, vicdanen rahatsızlık yaratan işlere karışmışlar gibi bir açıklama yapıldı.

"TFF ise tamamen MHK'nin istediği bu kararı açıkladı. Fenerbahçe olarak derhal tepki verdik. İsimlerden ziyade iletişim ve zamanlamayla alakalıydı. Şimdi Türkiye'de Süper Lig'de bir tane kulüp yoktur ki hakemlerden şikayet etmesin.

Fırat Aydınus konusu

Ali Koç, MHK Başkanı ve sezonun geri kalanında görev alamayacak olan hakem Fırat Aydınus arasında geçen konuşmayı da basın ile paylaştı.

"Bir online toplantı yapılıyor. MHK başkanı orada, Fırat Aydınus'u görüyor ekranda, 'Sakal bırakmışsın' diyor o da 'Yüzümü ve vücudumu dinlendiriyorum' diyor. Maç almadığı için dinlendiriliyor. 5 hafta dinlendiriliyor. 'Aa! neden dinlendiriliyorsun?' diyor MHK başkanı. 'Ben de bunun sebebini size soracaktım' diyor.

"MHK başkanı da sebebin kendi olmadığını söylüyor. O da 'Beraber gidip soralım sebebi kimse' diyor. Bu şakayla karışıkta söylenmiş olabilir ancak burası ciddi bir müessese. Fırat Aydınus'u ceza almasına MHK başkanı sebep değilse bütün bunların sebebi de sadece MHK başkanı olamaz diye düşünüyorum"

"2 hakem maç yönetmeyi kabul etmedi"

"Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in hafta sonu atandıkları maçı kabul etmemesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki 10 maçı yönetmesi gereken hakemlere tebligat yapıldı. Bu 10 maçın hakemlerinin 8'i onayladı. 2 hakem onaylamadı. 2 hakem onaylamadığı için diğer yardımcılara tebligat ulaşmadı.

"Bu kişiler Manchester City maçının geri dönüş yolundaydılar. İkna etmeye çalıştılar, ikna olamadılar dolayısıyla. Bizim maçımıza galiba Arda Kardeşler atanacaktı. 17.40'ta ikna edemeyince 2 yeni hakem atandı. Hakemler Türkiye'ye varıyorlar, Riva'ya gidiyorlar. MHK başkanı ikna etmeye çalışıyor. Onlar da artık maç kabul etmeme durumuna gelirlerse diye korkuyorlar; hakem kalmadı."

Servet Yardımcı ile yaşananlar

"Servet beye soruyorum, 2019-20 sezonunda, bir hakemi arayıp küfürler ettiniz mi, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum. Bunun cevabı bende var. Geçen haftaki açıklamamızdan sonra ağır yeminler ederek, atamalarla alakanız olmadığını söylüyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. İstiyorsanız televizyona çıkıp konuşalım."

Son olarak Fenerbahçe Başkanı ALi Koç'a gelecek sezonki teknik direktör planlaması da soruldu.

"Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığından erken de olabilir"

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