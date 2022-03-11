Filistinli futbolcu Muhammed Rashid, neden 'Savaşı Durdur' pankartının arkasında durmadığını açıkladı

Filistinli futbolcu Muhammed Raşid, formasını giydiği Endonezya takımı Persib Bandung'un maçında 'Savaşı Durdur' pankartının arkasında durmama kararını açıklayarak bunun bir adalet meselesi olduğunu söyledi.

Raşid, bir sloganla Ukrayna-Rusya krizini protesto eden takım arkadaşlarına katılmayı reddederek viral oldu.

Pankartın arkasında durmama nedenini ise insanların olaylar hakkında seçici davranması olarak açıklıyor. İsrail-Filistin ihtilafındaki kendi deneyimlerini aktararak, bozuk bir FIFA sistemi olarak gördüğü şeyin altını çizdi.

Ne söylendi?

GOAL'e konuşan Rashid, "Adalet olmadığı için pankartın arkasında durmak istemedim" dedi.

"Açıkçası Ukrayna'da yaşanan savaşı desteklemiyorum - Rusya'yı desteklemiyorum, bu şeylerin hiçbirini desteklemiyorum. Her türlü savaşa karşıyım, her türlü şiddete karşıyım.

"Filistin'de yıllar boyunca meydana gelen tüm savaşlarla aynı şeyi yapmaya çalıştığımızda, "Savaşı Durdur" pankartının arkasında durmak istediğimizde bize şunu söylüyorlar:

"Bunu yapamayız, bunun yasadışı olduğunu, FIFA kurallarına aykırı olduğunu ve futbolla siyaseti karıştırdığını ve tüm bunun gibi şeyler… Bu sadece bir adalet ve hakkaniyet meselesidir.

"Müslümanlar, Araplar olarak hayatımızı değerli görmüyorlar, önemli değil, bu onların sorunu. Günün sonunda hepimiz insanız, hepimiz barışçıl ve mutlu yaşamak istiyoruz. Biz de hayatımızın tadını çıkarmak istiyoruz.

"Öyleyse neden Filistin'de, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de, Irak'ta savaş söz konusu olduğunda biz de yanlarında olmak istediklerimizin yanında duramıyoruz? Sebepsiz yere ölenler masum insanlardır.

"Yani bu sadece bir adalet ve hakkaniyet meselesi. Kuralların futbolla siyaseti karıştırmadığını söylüyorlar ama Avrupa'da bir ülkenin başına geldiğinde, futbol ve siyaseti karıştırmak uygun oldu. Dürüstlük yok, adalet yok."

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