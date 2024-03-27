2 Nisan’da gerçekleşecek genel kurul öncesinde geri sayıma geçen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı-lacivertli takımın Süper Lig’deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirecek 2 Nisan’daki genel kurul toplantısı öncesinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilen görüşmede gündemdeki konulara değinen Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç ne söyledi?

Galatasaray ile verdikleri şampiyonluk mücadelesinin iki kulübün doğal rekabetinin ötesine geçtiğini aktaran Koç, “Bu iş iki kulübün doğal rekabetinden çıkartıldı. Birileri futbol üzerinden toplumsal sıkıntı mı üretmeye çalışıyor? Bu olayın ardından önümüzde üç seçenek var. Kötü, daha kötü, çok daha kötü… Vereceğimiz kararda kan, ter, gözyaşı olacak; bu kesin. Sponsorlarımız 20 milyon Euroluk katkılarını sürdüreceklerini taahhüt altına aldılar. Olaya 1 ve 0 olarak bakmıyoruz. Birden fazla seçeneği üyelerimize sunacağız. Futbol faaliyetlerini bir süreliğine kapatmak da seçeneklerden biri. Bir sene lig haklarımızı dondurmak da… Sadece bir şeyin net bilinmesini istiyoruz ki… Hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyeceğiz!” dedi.

Trabzon’da yaşanan olaylarda polisin görev ihmalinin bulunduğunun altını çizen başkan Ali Koç, Fenerbahçe güvenliklerinin ve turuncu yelekli güvenlik görevlilerinin görevlerini tam anlamıyla yerine getirdiğini ifade etti. İsmail Kartal’a maçın 60.dakikasında telefonla ulaştığını açıklayan Ali Koç, hocaya "Yetki sizindir, isterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz" dediğini söyledi. Trabzonspor ile olaylar sonrası diyalog kanallarının açık olduğunu bildiren Fenerbahçe başkanı, kendisinin Ertuğrul Doğan ile kendisinin birkaç kez, yönetici Ahmet Ketenci’nin ise 30 kez civarı görüştüğünü söyledi.