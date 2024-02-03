Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak

Sarı-lacivertli takımın başkanı yeni dönemde aday olmayı kesinlikle düşünmediğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Koç, şampiyonluk yolunda baskı ve gerginliğin azaltılması gerektiğini belirtti.

Futbol takımının bu sezon elde ettiği önemli istatistikleri paylaşan başkan Koç, "Mücadele ettiğimiz her kulvarda kuvvetli bir inanç ve disiplinle yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23 hafta itibarıyla 60 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştığımız sezonu yaşıyoruz. 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi dahil olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olduk. Bizden sonra Bayer Leverkusen geliyor. Bunun gibi çok istatistik var. Sadece bu iki istatistik bile takımımızın hedefine büyük bir inançla yürüdüğünün kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Başkanlığa veda

Koç, haziran ayındaki seçimli genel kurulu hatırlatarak, "Başkanlığımın devamıyla ilgili teveccühünüze teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Fenerbahçe'ye başkan olacak çok değerli üyelerimiz vardır ve her zaman ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan adaylığını düşünen kişilerin mümkün olan en kısa sürede adaylıklarını açıklaması gerektiğini de dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Muhtemel başkan aday ve adaylarının mümkün olan en kısa zamanda adaylıklarını açıklamaları, gerekli imzaları toplayıp seçim sürecine kadar mevcut yönetimle bilgi alışverişinde olmalarını ilettim. Buradaki esas amaç, kulübümüzün idaresini devralacak başkan ve yönetimin en hazır şekilde göreve başlayıp birinci günden koşabilmesiydi. Zira göreve başladığımızda kulübümüze dair finansal konular, sportif konular, devam eden projeler ve yapıyla ilgili bilgilendirilmedik. Devir teslim süreci de işletilmedi. Tüm yapıya hakim olmak fazla süre aldı. Önümüzdeki genel kurulun Fenerbahçe için hayırlı olmasını ve demokrasi şöleni olarak gerçekleşmesini diliyorum."

"Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi"

Başkan adaylığı konusunda ismi geçen Sadettin Saran hakkında da konuşan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti: