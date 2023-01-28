Kayserispor altyapısında yetişen ve Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla dönüyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geleceğe dönük fırsat transferlerini de yakından takip ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli takım Barcelona'da kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen Emre Demir için Katalan ekibiyle anlaşmaya vardı.

Kayserispor ile ilk resmi maçına henüz 15 yaşındayken çıkan Emre, yeteneğiyle birçok büyük kulübün ilgisini çekmişti. Barcelona ile beş senelik sözleşme imzalayan genç oyuncunun 2027'ye dek Barcelona'da kalması bekleniyordu.

İspanyolca öğrenemedi

Kulübe ve yeni çevresine adaptasyon sorunları yaşadığı belirtilen Emre, İspanyolca ve İngilizce öğrenemedi.

Barcelona B Takımı'nda toplamda 24 dakika süre alan Emre'nin menajerinin oyuncuyla kontrat şartlarını görüşmek için İspanya'ya gittiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği genç oyuncunun önümüzdeki günlerde kendisini yeniden Süper Lig oyuncusu yapacak imzayı atmasına kesin gözüyle bakılıyor.