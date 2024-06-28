Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe tanıdık bir isimle anlaştı.

Michy Batshuayi ile yolların ayrılmasının ardından santrfor bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe’de gündeme sürpriz bir isim geldi. Saı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezon Konferans Ligi’ni kazanan Olimpiakos’un formasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiren Faslı golcü Ayoub El Kaabi’yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Santi Aouna’nın aktardığı haberde Fenerbahçe’nin bu transferi kısa süre içinde tamamlamak istediği kaydedildi.

Ayoub El Kaabi, Avrupa'da fırtına gibi esti

Bu sezon Avrupa’da fırtına gibi esen Ayoub El Kaabi, Olympiakos formasıyla tarih yazdı. Faslı golcü, sezon boyunca attığı gollerle takımını taşıdı ve Olympiakos’un tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmasına büyük katkı sağladı. 31 yaşındaki El Kaabi tüm kulvarlarda 50 maçta 33 gol atarak kariyerinin en parlak sezonunu geçirdi. Bu performans, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte birçok kulübün dikkatini çekti.

Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye

El Kaabi’nin bu harika sezonu, onun transfer piyasasında cazip bir oyuncu olmasını sağladı. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Olympiakos, El Kaabi’yi takımda tutmak için girişimlerde bulunsa da, yıldız oyuncu ayrılma kararı aldı. Gelen bilgilere göre, Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere.

Türk devi Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti ve golcü arayışında El Kaabi’yi listenin başına koydu. Kulübün yöneticileri, El Kaabi’ye cazip bir teklif sunarak transferi hızlandırdı. İstanbul ekibi, bu transferi önümüzdeki hafta başında resmiyete dökmeyi hedefliyor.

Ayoub El Kaabi'den Türkiye'ye dönüş

Ayoub El Kaabi, Türkiye'yi daha önce Hatayspor formasıyla deneyimlemişti. Hatayspor’da oynadığı dönemde 55 maçta 26 gol atan El Kaabi, ülkenin futbol ortamına yabancı değil. Hatayspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Faslı golcü, yaşanan deprem felaketi nedeniyle kulübün bir süre ligden çekilmesiyle Türkiye'den ayrılmıştı.

Mourinho golcü istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, El Kaabi transferiyle takımın hücum hattını güçlendirmek istiyor. Mourinho, tecrübesi ve golcülük yetenekleriyle bilinen El Kaabi’yi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. El Kaabi’nin transferi, Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddialı olma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Olympiakos’ta tarihi zafer

El Kaabi, Olympiakos formasıyla geçirdiği muhteşem sezonda takımını Avrupa’nın zirvesine taşıdı. Attığı 38 golle takımının en önemli oyuncularından biri olan El Kaabi, 9 asistle de takım arkadaşlarına katkı sağladı. Bu performans, onun kariyerinin en iyi sezonu olarak kayıtlara geçti ve Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini çekti.

Fenerbahçe’nin transfer planlaması

Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Jose Mourinho’nun gelişiyle birlikte, sarı-lacivertli ekipte büyük bir yapılanma süreci başladı. El Kaabi transferi, bu stratejinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Hatayspor’daki performansı ve Türkiye dönemi

Ayoub El Kaabi, Hatayspor’da gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin dikkatini çekmişti. 55 maçta attığı 26 gol, onun ne kadar etkili bir golcü olduğunu kanıtladı. Türkiye’de futbol oynamış olmanın getirdiği tecrübe, El Kaabi’nin Fenerbahçe’de de başarılı olma ihtimalini artırıyor. Hatayspor’daki döneminde gösterdiği uyum ve performans, Fenerbahçe taraftarlarını da heyecanlandırıyor.

Deprem felaketiyle ayrıldı

Hatayspor’un yaşadığı deprem felaketi, kulübün bir süre futbol faaliyetlerine ara vermesine neden olmuştu. Bu durum, El Kaabi’nin Türkiye’den ayrılmasına yol açtı. Ancak şimdi, Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye’ye geri dönme fırsatı buluyor.

Fenerbahçe’nin gelecek sezon hedefleri

Fenerbahçe, yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da büyük başarılar hedefliyor. Jose Mourinho yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertli ekip, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek istiyor. Ayoub El Kaabi transferi, bu hedeflere ulaşmada önemli bir adım olarak görülüyor. Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'nin hücum hattında rotasyon oyuncusu olarka değerlendirilmesi bekleniyor.

Sonuç

Olympiakos’taki başarılı sezonunun ardından, Türkiye’ye geri dönerek Fenerbahçe forması giymesi beklenen El Kaabi, sarı-lacivertli ekibin hücum hattını güçlendirecek. Jose Mourinho’nun liderliğinde büyük hedeflere koşan Fenerbahçe, bu transferle Batshuayi'nin yokluğunu dolduracak. El Kaabi’nin Türkiye macerası ve Fenerbahçe’deki performansı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

