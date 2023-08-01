Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'e Yannick Carrasco'nun şartlarını sorduğu iddia edildi.

2023-24 sezonunda yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Rade Krunic için AC Milan ile pazarlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid'in yıldızı Yannick Carrasco'yu da gündemine aldığı iddia edildi.

A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Kanarya, Atletico Madrid'e Yannick Carrasco'nun şartlarını sordu. Yıldız futbolcunun, arkadaşı olan Batshuayi'den de bilgi aldığı bildirildi.

Bununla birlikte Carrasco, Barcelona'nın da gündeminde. Bu yüzden transferin pek kolay olduğu söylenemez.

Yannick Carrasco'nun kariyeri

Futbola Belçika'da Diegem kulübünün altyapısında başlayan kanat sağ ayaklı kanat oyuncusu, daha sonra sırasıyla Genk, Monaco, Atletico Madrid ve Dalian Professional'de forma giydi.

Belçikalı yıldız, 2020'de Çin ekibi Dalian Professional'den tekrardan Atletico Madrid'e döndü.

Barcelona'nın da gündeminde olan Carrasco'nun Atletico Madrid ile mevcut sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.