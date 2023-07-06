Real Madrid, Arda Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Real Madrid, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid CF ve Fenerbahçe SK, kulübümüze altı sezon bağlı kalacak olan oyuncu Arda Güler'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. 7 Temmuz Cuma öğlen 12.00'de (TSİ 13.00) Real Madrid City'de Arda Güler'in Real Madrid'in yeni futbolcusu olarak tanıtım töreni yapılacak. Ardından Arda Güler medya karşısına çıkacak" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe de duyurdu

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler, Madrid'e gitti

Öte yandan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçerek Real Madrid ile sözleşme imzalamak için Madrid'e uçtu. Genç yıldız, Atatürk Havalimanı'ndan uçağa binerek Madrid yolculuğuna başladı.

Arda Güler'in imza töreni ne zaman?

18 yaşındaki futbolcu, 7 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile 13.00'te yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

İmza töreninde Real Madrid Başkanı Florentino Perez de bulunacak.