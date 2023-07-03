Fenerbahçe, Arda Güler'in alternatifini Juventus'ta buldu

Fenerbahçe, Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimali karşısında genç yeteneğin alternatifini aramaya başladı.

Arda Güler bu yaz Fenerbahçe'ye veda edebilir

Barcelona ile Real Madrid, genç oyuncuyu istiyor

Fenerbahçe gözünü Kenan Yıldız'a çevirdi

NE OLDU? Arda Güler'in adı Barcelona ve Real Madrid ile anılırken Katalan devinin başkanı Joan Laporta genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiklerini açıkladı. Fenerbahçe ise Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti.

BÜYÜK RESİM: Diario Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Juventus altyapısında oynayan Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor. Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılması halinde sarı lacivertliler, Kenan Yıldız'ı transfer edebilmek için harekete geçecek. Daha üst seviyede oynamak isteyen 17 yaşındaki oyuncunun Juventus'taki geleceği belirsiz.