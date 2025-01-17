Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu

Carlos, Portekiz’de Estoril ve Porto B takımlarında forma giydikten sonra Fransa'nın Nantes ekibine transfer oldu. Burada sergilediği başarılı performans, 2019-2020 sezonunda onu Sevilla’ya taşıdı. Sevilla, oyuncuyu 15 milyon euro bedelle kadrosuna katarken, Carlos burada La Liga’da 102 maça çıkarak önemli bir deneyim kazandı.

Sevilla'daki performansıyla dikkat çeken Carlos, 2020 yılında kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı. İspanyol ekibinde hem yerel ligde hem de Avrupa kupalarında istikrarlı bir performans sergiledi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.