Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu

Bir süredir stoper transferi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre hem Brezilyalı savunmacı Diego Carlos ile hem de oyuncunun kulübü Aston Villa ile anlaşmaya vardı.
Diego Carlos, futbol kariyerine Brezilya'nın Desportivo U20 takımında başladı. 2012-13 sezonunda Sao Paulo U20 takımına transfer olan oyuncu, altyapı seviyesinde gösterdiği performansla dikkat çekti.
Carlos, Portekiz’de Estoril ve Porto B takımlarında forma giydikten sonra Fransa'nın Nantes ekibine transfer oldu. Burada sergilediği başarılı performans, 2019-2020 sezonunda onu Sevilla’ya taşıdı. Sevilla, oyuncuyu 15 milyon euro bedelle kadrosuna katarken, Carlos burada La Liga’da 102 maça çıkarak önemli bir deneyim kazandı.
Sevilla'daki performansıyla dikkat çeken Carlos, 2020 yılında kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı. İspanyol ekibinde hem yerel ligde hem de Avrupa kupalarında istikrarlı bir performans sergiledi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Aston Villa üst düzey stoper arayışında
2022-2023 sezonunda Aston Villa’ya transfer olan Diego Carlos, İngiliz ekibiyle 31 milyon euro bedelle anlaştı. Ancak Premier Lig'deki performansı beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 10 maçta 828 dakika sahada kalan Carlos, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Diego Carlos, Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray ve bazı Avrupa kulüplerinin de radarında. Hem sağ hem de sol stoper olarak oynayabilen oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Carlos'un satılmasıyla birlikte stoper rotasyonuna üst düzey bir takviye yapmak istediği ve bu transferde Carlos'tan elde edilecek gelirin önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.