24 yaşındaki eldiven, kendisini dört yıl daha sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın sözleşmesinin dört yıl daha uzatıldığını açıkladı.

A Millî Takım kalecisi ile yeni kontrat görüşmeleri bir süredir devam ediyordu ve kulüp, cumartesi günü yaptığı duyuruda bu işin sonlandığını bildirdi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.

"A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.

"Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz.

"Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır’a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz."