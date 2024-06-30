Hücum hattını hızlandırmak isteyen Fenerbahçe, Avrupa'da son olarak Newcastle United forması giyen Allan Saint-Maximin için harekete geçti.

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Al-Ahli'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin'i transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

Çok rahat çalım atıyor

Fenerbahçe, Saint-Maximin transferi için Al-Ahli ile temaslarını sürdürüyor. Kulüp yetkilileri, oyuncunun transferini gerçekleştirebilmek için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşma zemini arıyor. Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye katılması, hücum hattına dinamizm ve yaratıcılık katacak önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Hücuma hareket katacak

Allan Saint-Maximin, Al-Ahli'ye 2023 yazında transfer oldu ve Avrupa futbolunun erken kaybettiği yıldızlardan arasında yer aldı. Hızı, çabukluğu ve birebirdeki başarısıyla bilinen Fransız oyuncu, Al-Ahli formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazandı. 2023-2024 sezonunu 4 gol ve 9 asistle tamamlayan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirecek potansiyele sahip bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Adını Newcastle'da ezberletti

Saint-Maximin, Premier Lig kariyerine 2019 yılında Newcastle United'a transfer olarak başladı. Newcastle'da geçirdiği dört sezonda, hızı, çalım yetenekleri ve yaratıcı oyun tarzıyla taraftarların sevgilisi haline geldi. Premier Lig'de oynadığı dönemde, Newcastle için birçok önemli maça imza attı ve takımın hücum gücüne büyük katkı sağladı. Newcastle formasıyla gösterdiği performans, onu İngiltere'de tanınan bir yıldız haline getirdi ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'nin planları

Fenerbahçe, bu transferle birlikte hücum hattını güçlendirmeyi ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini daha da iddialı hale getirmeyi hedefliyor. Kulüp yönetimi, Saint-Maximin'in transferini gerçekleştirerek taraftarlarına önemli bir yıldız oyuncu kazandırmayı planlıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Dusan Tadic'in 10 numara mevkisine kayması bekleniyor.