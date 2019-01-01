Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh’i transfer etti
Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.
>>> 2019 FIFA U20 Dünya Kupası: Kadrolar, teknik direktörler, izlenmesi gereken oyuncular
Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli ekip belirlediği gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İran'ın Esteghlal FC kulübünde oynayan genç forvetin kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi.
Fenerbahçe, FIFA'nın kuralları gereği resmi imzayı atmak için oyuncunun 18. yaş günü olan 29 Haziran'ı bekleyecek.
İranlı oyuncunun takıma katılmasının ardından, öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor.
Allahyar Sayyadmanesh'in kariyer istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız!