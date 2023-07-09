Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe aradığı stoperi Fransa’da buldu.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile anlaşmaya vardı. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre bonservisi elinde olan Djiku, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’a davet edildi.

Ligue 1 takımlarından Strasbourg’un formasını giyen oyuncu geçen sezon 31 lig maçında oynamıştı.

10 sezon top koşturduğu Ligue 1’de 216’sı ilk 11’de olmak üzere 223 kez forma giyen Djiku, 2022 Dünya Kupası’nda da oynamıştı. İsmi daha önce Beşiktaş ile de anılan Djiku’nun kısa bir süre içerisinde İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fransa'da doğdu

Djiku transferin resmiyet kazanması halinde Fenerbahçe’nin bu yaz Ryan Kent ve Edin Dzeko’nun ardından yaptığı üçüncü transfer olacak.

Öte yandan savunmaya yapılacak bu eklemeyle birlikte Attila Szalai’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bundesliga takımlarından Union Berlin’den 14 milyon euroluk teklif alan Szalai’nin bu takıma transfer olması bekleniyor.

Montpellier’de doğan ve altyapı eğitimini Fransa’nın köklü kulüplerinden Bastia’da alan Djiku’nun kariyerinin tamamı Fransa’da geçmişti.