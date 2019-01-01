Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'dan vazgeçmiyor

Fenerbahçe kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcadığı Sırp yıldız Aleksandar Kolarov için ocak ayında yeniden harekete geçecek.

Yaz transfer döneminde 'nın yıldız sol beki Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmak için uzun süre girişimlerini sürdüren , Sırp yıldızın transferinden vazgeçmiş değil.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı lacivertliler, Roma'nın 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Kolarov ile yeniden görüşmeyi planlıyor. Ocak 2020'de kulübüyle sözleşmesinin son altı ayına girecek olan Kolarov ile masaya oturma şansı elde edecek olan yönetim, Sırp yıldıza 2+1 yıllık teklif sunacak.

Kolarov ile anlaşmaya varılması halinde bir kez daha Roma'nın kapısını çalacak olan sarı lacivertli yönetim, İtalyan ekibi ile anlaşırsa transferi devre arasında tamamlayacak. Roma yönetimi oyuncuyu devre arası bırakmaya yanaşmazsa transfer sezon sonunda resmiyete dökülecek ve Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk transferi olacak.

2019-20 sezonunda Roma forması ile yedi lig maçının tamamında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Kolarov, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.