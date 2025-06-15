Fenerbahçe 80 milyon euroluk golcü için ilk teklifini iletti

Sarı-lacivertliler, Al-Nassr’dan ayrılması beklenen genç forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Jose Mourinho yönetiminde transferde hız kazanan sarı-lacivertlilerin radarına bu kez Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen genç bir golcü girdi.

Al-Nassr forması giyen Kolombiyalı Jhon Duran, Fenerbahçe'nin forvet hattı için düşündüğü yeni isim oldu.

Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al-Nassr yönetimi Duran'ı gözden çıkardı ve oyuncunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe’nin bu transferde kiralık formülünü devreye sokacağı ve 21 yaşındaki Kolombiyalı golcüyü kadrosuna geçici olarak katmayı planladığı ifade ediliyor.

Haberde, Jhon Duran’ın yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olacağı ve oyuncunun da Avrupa’da yeniden forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe’nin süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Dikkat çeken performans

Jhon Duran, Ocak 2025'te Aston Villa’dan Al-Nassr’a tam 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu astronomik transfer sonrası Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 18 maça çıkan genç oyuncu, 12 gol atarak etkili bir performans ortaya koydu. Ancak bu skorer grafiğine rağmen kulüp tarafından satış listesine konulması, Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Fenerbahçe, Mourinho’nun talepleri doğrultusunda hem derinliği olan hem de dinamik bir kadro kurmayı hedefliyor. Genç yaşına rağmen yüksek potansiyel vadeden Duran, Fenerbahçe’nin forvet hattında hem rekabeti artıracak hem de uzun vadede değer kazandırabilecek bir isim olarak öne çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Duran transferini kısa süre içinde netleştirmek istediği ve Al-Nassr ile temaslarını sıklaştırdığı gelen haberler arasında.