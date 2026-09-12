Brest'in sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edeceği maçta tüm gözler Francis-Le Blé Stadı'na çevrilecek. Umut vadeden başlangıcını sürdürmenin peşindeki bir takımla, etrafındaki endişe halkası genişlemeden dengesini hızla yeniden bulmaya çalışan bir takım arasındaki bu karşılaşma, birbiriyle çelişen pek çok hesabı barındırıyor.

Paris Saint-Germain kağıt üzerinde daha şanslı taraf olarak maça girse de son karşılaşmaların rakamları dikkat çekici bir çelişkiyi ortaya koyuyor; zira Parisli ekip Fransa Ligi'ndeki en uzun olumsuz dönemlerinden birini yaşarken, Brest kendi sahasından yararlanmaya ve şampiyon karşısındaki uzun ve olumsuz tarihsel seriyi kırmaya çalışıyor.

Maç, 2026-2027 sezonu Fransa Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak ve karşılaşma, olanakları ve hedefleri farklı iki takım arasındaki bir mücadeleden çok daha karmaşık görünüyor.

Brest: Paris Saint-Germain karşısında tarihsel bir kabus

Paris Saint-Germain, Brest karşısındaki son karşılaşmalarda net bir üstünlüğe sahip. "Opta" istatistik ağının belirttiğine göre Brest, 2019 yazında birinci lige yükselmesinden bu yana Fransa Ligi'nde Parisli ekiple oynadığı 13 maçın 12'sini kaybetti.

Bu seri, Brest'i olumsuz bir tarihsel rakamla karşı karşıya bırakıyor; zira takım, bu dönemde bir takımın Fransa Ligi'nde tek bir rakip karşısında aldığı en fazla mağlubiyet rekorunu yakalayabilir.

Paris Saint-Germain'in üstünlüğü lig karşılaşmalarıyla da sınırlı değil; Parisli ekip, iki takımı tüm kulvarlarda karşı karşıya getiren son 34 maçta Brest'e hiç yenilmedi ve bu süreçte 26 galibiyet ile 8 beraberlik elde etti.

Bu seri, tüm kulvarlarda başka bir takıma karşı mağlubiyet almadan oynanan üst üste maç sayısı bakımından mevcut Fransa Ligi kulüpleri tarihindeki en uzun seri olup, Paris Saint-Germain'in rakibine dayattığı tarihsel üstünlüğün boyutunu yansıtıyor.

Brest tarihi bir başlangıcın peşinde

Görevin zorluğuna rağmen Brest, bu sezonun başlangıcında özel bir başarıya imza atma şansına sahip. Takım, bu ana kadar 2026-2027 sezonunda bir galibiyet ve iki beraberlik elde ettikten sonra, Fransa Ligi serüvenine üst üste dört maçlık bir yenilmezlik serisiyle başlayabilir.

Brest, Paris Saint-Germain karşısında mağlubiyetten kaçınmayı başarırsa, tarihinde Fransa Ligi'nde bir sezonun ilk dört maçını yenilgisiz tamamladığı üçüncü kez olacak.

Takım bu başarıyı daha önce 1990-1991 ve 2011-2012 sezonlarında elde etmişti; bu durum, kulübün tarihine yeni bir sayfa eklemeyi uman ev sahibi için maça ayrı bir önem katıyor.

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Saint-Germain nadir görülen olumsuz bir rakamla karşı karşıya

Buna karşılık Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'ne hakimiyet kurmaya alışkın bir takım için alışılmadık bir durumun ortasında maça çıkıyor. Parisli ekip, bu sezona ilk dört maçında hiç galibiyet alamadan başlayabilir ki bu, 2007-2008 sezonundan bu yana başına gelmemiş bir şey.

O sezon Paris Saint-Germain, Fransa Ligi serüvenine üç beraberlik ve bir mağlubiyetle başlamıştı; uzun yılların ardından takımı yeniden tehdit eden senaryo işte bu.

Baskıyı artıran bir başka husus da Paris Saint-Germain'in, geçen sezonki son maçı da dahil olmak üzere Fransa Ligi'ndeki son dört maçında galibiyet elde edememesi; bu süreçte iki beraberlikle yetindi ve iki mağlubiyet aldı.

Bu, takımın 2011 yılının mayıs ve ağustos ayları arasındaki dönemden bu yana Fransa birinci liginde galibiyet alamadığı en uzun serisi; o dönemde takım üst üste 7 maçlık bir galibiyetsizlik serisi yaşamıştı.

Brest saha gücünü yeniden bulmanın peşinde

Brest'in görevi de kolay görünmüyor; özellikle takım son dönemde kendi sahasındaki sonuçlarında bir düşüş yaşıyor. Brest, Fransa Ligi'nde kendi sahasında oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi; üç maçta berabere kaldı ve iki maç kaybetti.

Bu seri, sahasının rakipler için daha zorlu olduğu bir dönemin ardından geliyor; zira takım, kendi sahasında oynadığı önceki 7 maçın 6'sını kazanmayı başarmış ve bu süreçte yalnızca bir mağlubiyet almıştı.

Dolayısıyla Brest, en zorlu karşılaşmada taraftarları önünde gücünü yeniden bulmayı umuyor; özellikle Paris Saint-Germain'i yenmek, takımın kendi sahasındaki sıkıntılı başlangıcı aşabileceğine dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyacak.

Dembélé: Brest karşılaşmalarının şifresi

Karşılaşma, Paris Saint-Germain forması altında Brest karşısında dikkat çekici bir gol kütüğüne sahip olan Fransız yıldız Ousmane Dembélé için özel bir önem taşıyor.

Dembélé'nin, Paris Saint-Germain forması altında tüm kulvarlarda kalesine en fazla gol attığı takım Brest; oyuncu, rakip filelerini 7 kez havalandırdı.

Dembélé'nin Brest karşısındaki bu yedi golünün tamamı 2024-2025 sezonundan bu yana gelmiş olup, takımı son yıllarda Fransız yıldızın en belirgin kurbanlarından biri haline getirdi.

Avrupa'nın beş büyük ligi düzeyinde, aynı dönemde tek bir takıma karşı attığı gol sayısında Dembélé'nin önüne yalnızca iki isim geçti: Stuttgart karşısında 11 gol atan Harry Kane ile Strasbourg karşısında 8 gol kaydeden Esteban Lepaul.

Ancak işin çelişkili yanı, Altın Top sahibi Dembélé'nin, Brest karşısında oynadığı son 3 maçta gol atamamış olması; bu da yeni bir soruyu gündeme getiriyor: Fransız yıldız, en sevdiği rakip karşısında gol içgüdüsünü yeniden bulacak mı, yoksa Brest onu üst üste dördüncü maçta da durdurmayı başaracak mı?