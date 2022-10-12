Premier Lig'de gözünü şampiyonluğa diken Arsenal, Real Madrid sağ kanadına yerleşen Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Uzun bir aranın ardından Premier Lig'in zirvesine dönen ve Mikel Arteta yönetiminde harika bir dönem geçiren Arsenal'in 2014 yılında, şimdilerde Real Madrid forması giyen Federico Valverde'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştığı öne sürüldü. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Uruguaylı oyuncu geçmişte Arsenal ile sözlü bir anlaşmaya varmıştı.

Penarol'de oynadığı dönemde Arsenal'in o dönemki teknik direktörü Arsene Wenger'in sağ kolu olarak bilinen Francis Cagigao tarafından keşfedilen Valverde'nin transferi o dönem gerçekleşmezken, Arteta'nın sekiz yıl önce mutlu sonla bitmeyen bu transfer operasyonunu yeniden başlattığı ve oyuncuyu istediği belirtildi.

Londra'da altı gün geçirdi

Şampiyonluk yarışı için orta sahanın elit bir oyuncuyla güçlenmesi gerektiğini düşünen Arteta, bu doğrultuda Valverde hamlesine sıcak bakıyor. Sezonun ilk haftalarında Thomas Partey ve Mohammed Elneny'nin sakatlıkları nedeniyle orta saha rotasyonu daralan Arsenal'in Shakhtar Donetsk forması giyen Mykhaylo Mudryk ile ilgilendiği de biliniyor.

2014'te Arsenal ile görüşmek için ailesi ve menajeriyle birlikte Londra'da altı gün geçiren Valverde, A takımla antrenmana da katılmıştı. Yedi gol attığı U17 Güney Amerika Şampiyonası'nın ardından transfer durumu değişkenlik gösteren Valverde, sonrasında Real Madrid'den gelen teklifi kabul etmiş ve 3 milyon euro'ya bu takıma transfer olmuştu.