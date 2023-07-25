MLS’e büyük beklentilerle transfer olan dünyaca ünlü yıldız transfere yeşil ışık yaktı.

Kariyerini MLS takımlarından Toronto FC’de sürdüren İtalyan yıldız Federico Bernardeschi, Kanada takımında bazı problemler yaşadığını ve Serie A’ya dönebileceğini söyledi. Sky Sport Italia’ya konuşan yıldız oyuncu geçtiğimiz yaz transfer olduğu MLS’teki performansını da masaya yatırdı. Toronto’nun harika bir şehir olduğunu belirten Bernardeschi buna rağmen takımın kötü gittiğini söyledi.

Bernardeschi ne söyledi?

Ligde bu denli kötü bir form grafiği geçirmeyi beklemediklerini belirten Bernardeschi, “İtalya benim evim ve doğal olarak orayı özlüyorum. Tek söyleyebileceğim şu anda bir Toronto oyuncusu olduğum, ancak bazı teklifler gelirse kulüple birlikte bunları değerlendirmeye hazırız. İlgi görmek her zaman sevindiricidir, bu yüzden tekliflerden ötürü gurur duydum ve minnettarım, durumun nasıl gelişeceğini görmemiz gerekecek” dedi.

Toronto FC formasıyla 36 resmi maça çıktı ve 11 gol ve beş asistlik katkı sağlayan Bernardeschi’nin takımdan ayrılabileceği yönünde yaptığı bu açıklama, Galatasaray’ın daha önce yaptığı Twitter paylaşımını hatırlattı ve Toronto’dan gelmesi muhtemel oyuncunun Bernardeschi olabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Bu sezon MLS’te 24 maç sonunda sadece üç galibiyet elde edebilen Toronto, play off hattının 16 puan gerisinde yer alıyor.