24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoFC Porto
Estadio do Dragao
team-logoM.City
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Yardımcı olanlar:

FC Porto - Manchester City Şampiyonlar Ligi maç ön izlemesi

Şampiyonlar Ligi
FC Porto
M.City
E. Haaland
E. Fernandez
E. Maresca

Porto - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçına kapsamlı ön bakış. Taktikler, takım haberleri, transferler, form durumu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 1
Estadio do Dragao

FC Porto ile Manchester City, 8 Eylül 2026'da TSİ 22:00'de ve GMT ile 20:00'de karşı karşıya gelecek.

Maç önizlemesi

Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 2004 şampiyonu Porto'nun Porto'da 2023 şampiyonu Manchester City'yi ağırlamasıyla başlıyor. Her iki kulüp de iç lig sezonuna yüzde 100'lük bir başlangıç yaptı.

Formda takımlar Avrupa'da karşılaşıyor

Portekiz rekoru olan 28. Şampiyonlar Ligi sezonuna başlayan Porto'da umutlar yine taze. İç lig sezonuna kusursuz bir başlangıç yapan ekip, son olarak cuma gecesi Moreirense'yi mağlup etti. Francesco Farioli, teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Porto, bu takvim yılında iç sahada henüz yenilmedi ve Avrupa'da evindeki son 14 maçının yalnızca birini kaybetti (G10, B3).

FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEGetty Images

City de Premier League sezonuna galibiyetlerle yüzde 100'lük bir başlangıç yaptı; cumartesi günü Erling Haaland'ın kariyerindeki 300. golüyle Coventry'yi 1-0 mağlup etti. İnanılmaz şekilde Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 17 maçının dokuzunu kaybetti (G6, B2). Bu, kulübün 2015-16'dan bu yana Pep Guardiola kulübede olmadan geçireceği ilk Şampiyonlar Ligi sezonu olacak ve buna alışmak biraz zaman alacak.

marescaGetty Images

Öne çıkan istatistikler

  • Porto, İngiliz rakiplere karşı son 16 maçının yalnızca birinde 2+ gol attı. 
  • City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son 15 deplasman maçının 13'ünde 2,5 gol barajı aşıldı.
  • Porto'dan André Silva, kulüpteki ilk döneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki sekiz maçta altı gole doğrudan katkı yaptı (4 gol, 2 asist).
  • Erling Haaland, City formasıyla Sergio Agüero'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 gollük tüm zamanların rekorunun iki gol gerisinde.
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Muhtemel 11'ler

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Takım haberleri ve kadrolar

FC Porto vs M.City Muhtemel kadrolar

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Diziliş
M.City crest
M.City
MCI
4-1-4-1
99D. Costa4J. Kiwior74F. Moura20A. Costa18N. Perez13P. Rosario8V. Froholdt10G. Veiga11Pepe19A. Silva7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi7I. Ndiaye5E. Anderson42A. Semenyo10R. Cherki17E. Fernandez9E. Haaland
M.City crest
M.City
MCI
4-3-3
FC Porto

İlk 11

M.City

Teknik direktör

  • F. Farioli
  • E. Maresca

FC Porto'nun teknik direktörlüğünü Francesco Farioli yapıyor, ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Bu aşamada olası bir ilk 11 de açıklanmadı.

Enzo Maresca, Manchester City'nin Portekiz deplasmanında takımın başında olacak, ancak konuk ekip de henüz sakatlık ya da ceza detaylarını doğrulamadı ve tahmini bir 11 yayımlanmadı. Maça yaklaştıkça takım haberleriyle ilgili yeni güncellemeler eklenecek.

Form durumu

POR

POR - Form

ALV
K2-0
RA
K0-2
ARO
K2-0
VIS
K0-3
MOR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
MCI

MCI - Form

ATM
K3-1
ARS
K3-0
BOU
K2-1
CRY
K1-4
COV
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

FC Porto bu maça, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanmış olarak geliyor; Liga Portugal'da dört, Süper Kupa'da ise bir galibiyet aldı. Son maçında deplasmanda Academico Viseu'yu 3-0 mağlup eden ekip, daha önceki lig karşılaşmalarında da Arouca'yı 2-0 ve Rio Ave'yi 2-0 yendi. Porto, bu beş maçta sekiz gol atarken hiç gol yemedi; bu seri, Farioli'nin bu takıma kazandırdığı savunma sağlamlığını ortaya koyuyor.

Manchester City son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini Arsenal karşısında Community Shield'da 3-0 kaybettiği maçta aldı. O tarihten bu yana Maresca'nın ekibi Premier League'de yeniden galibiyet serisine döndü; önce AFC Bournemouth'u 2-1 mağlup etti, ardından Crystal Palace deplasmanında 4-1 kazandı. City, son beş maçında 10 gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

FC PortoÇizimM.City
0
1
3
Şampiyonlar Ligi
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Şampiyonlar Ligi
M.City badge
M.City
MCI
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
MS
Ligi Europa
M.City badge
M.City
MCI
4
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
MS
Ligi Europa
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
2Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/4
Her iki takım da gol attı2/4

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma Aralık 2020'de oynandı ve Estadio do Dragao'daki Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçı 0-0 sona erdi. Aynı sezonun daha önceki bölümünde Manchester City, Ekim 2020'de sahasında 3-1 kazandı. İki takım ayrıca 2011-12 Avrupa Ligi'nde de karşı karşıya geldi ve City iki maçı da kazandı: Porto'da 2-1, sahasında 4-0. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada Manchester City üç galibiyet ve bir beraberlik aldı; Porto'nun iki golüne karşılık 10 gol attı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragSlavia PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
M.CityM.CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
DortmundDortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
1/8 Turuna Yükselme

Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto ile Manchester City şu anda puan durumunda ilk sırada yer alıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin