Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 8 Eyl 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

FC Porto ile Manchester City, 8 Eylül 2026'da TSİ 22:00'de ve GMT ile 20:00'de karşı karşıya gelecek.

Maç önizlemesi

Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 2004 şampiyonu Porto'nun Porto'da 2023 şampiyonu Manchester City'yi ağırlamasıyla başlıyor. Her iki kulüp de iç lig sezonuna yüzde 100'lük bir başlangıç yaptı.

Formda takımlar Avrupa'da karşılaşıyor

Portekiz rekoru olan 28. Şampiyonlar Ligi sezonuna başlayan Porto'da umutlar yine taze. İç lig sezonuna kusursuz bir başlangıç yapan ekip, son olarak cuma gecesi Moreirense'yi mağlup etti. Francesco Farioli, teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Porto, bu takvim yılında iç sahada henüz yenilmedi ve Avrupa'da evindeki son 14 maçının yalnızca birini kaybetti (G10, B3).

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City de Premier League sezonuna galibiyetlerle yüzde 100'lük bir başlangıç yaptı; cumartesi günü Erling Haaland'ın kariyerindeki 300. golüyle Coventry'yi 1-0 mağlup etti. İnanılmaz şekilde Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 17 maçının dokuzunu kaybetti (G6, B2). Bu, kulübün 2015-16'dan bu yana Pep Guardiola kulübede olmadan geçireceği ilk Şampiyonlar Ligi sezonu olacak ve buna alışmak biraz zaman alacak.

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Öne çıkan istatistikler

Porto, İngiliz rakiplere karşı son 16 maçının yalnızca birinde 2+ gol attı.

City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son 15 deplasman maçının 13'ünde 2,5 gol barajı aşıldı.

Porto'dan André Silva, kulüpteki ilk döneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki sekiz maçta altı gole doğrudan katkı yaptı (4 gol, 2 asist).

Erling Haaland, City formasıyla Sergio Agüero'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 gollük tüm zamanların rekorunun iki gol gerisinde.

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Muhtemel 11'ler

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Takım haberleri ve kadrolar

FC Porto'nun teknik direktörlüğünü Francesco Farioli yapıyor, ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Bu aşamada olası bir ilk 11 de açıklanmadı.

Enzo Maresca, Manchester City'nin Portekiz deplasmanında takımın başında olacak, ancak konuk ekip de henüz sakatlık ya da ceza detaylarını doğrulamadı ve tahmini bir 11 yayımlanmadı. Maça yaklaştıkça takım haberleriyle ilgili yeni güncellemeler eklenecek.

Form durumu

FC Porto bu maça, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanmış olarak geliyor; Liga Portugal'da dört, Süper Kupa'da ise bir galibiyet aldı. Son maçında deplasmanda Academico Viseu'yu 3-0 mağlup eden ekip, daha önceki lig karşılaşmalarında da Arouca'yı 2-0 ve Rio Ave'yi 2-0 yendi. Porto, bu beş maçta sekiz gol atarken hiç gol yemedi; bu seri, Farioli'nin bu takıma kazandırdığı savunma sağlamlığını ortaya koyuyor.

Manchester City son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini Arsenal karşısında Community Shield'da 3-0 kaybettiği maçta aldı. O tarihten bu yana Maresca'nın ekibi Premier League'de yeniden galibiyet serisine döndü; önce AFC Bournemouth'u 2-1 mağlup etti, ardından Crystal Palace deplasmanında 4-1 kazandı. City, son beş maçında 10 gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma Aralık 2020'de oynandı ve Estadio do Dragao'daki Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçı 0-0 sona erdi. Aynı sezonun daha önceki bölümünde Manchester City, Ekim 2020'de sahasında 3-1 kazandı. İki takım ayrıca 2011-12 Avrupa Ligi'nde de karşı karşıya geldi ve City iki maçı da kazandı: Porto'da 2-1, sahasında 4-0. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada Manchester City üç galibiyet ve bir beraberlik aldı; Porto'nun iki golüne karşılık 10 gol attı.

Puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto ile Manchester City şu anda puan durumunda ilk sırada yer alıyor.