Sacha Boey, bu yaz Galatasaray İstanbul’daki kiralık döneminin ardından Bayern Münih’e geri döndü. Ancak Fransız oyuncunun yeniden Münih’e dönmesinin nedeni, görünüşe göre Türkiye şampiyonunun artık onunla ilgilenmemesi değil; aksine Süper Lig’deki kadro kuralları kalıcı transferi engelledi.

Bild’in haberine göre Galatasaray, Boey’i 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle geri almaya prensipte hazırdı. Ancak yabancı kuralı nedeniyle kulübün yabancı bir oyuncu için sadece bir boş kontenjanı kalmıştı. Bu kontenjan başka bir pozisyon için planlandığı için Galatasaray, sonunda sağ bekin transferinden vazgeçti.

Bayern Münih: Sacha Boey için henüz bir talip görünmüyor

Bayern Münih’te ise Boey’nin artık sportif açıdan bir geleceği bulunmuyor. Sportif işler yöneticisi Max Eberl, kısa süre önce Boey’nin yanı sıra Bryan Zaragoza ve Joao Palhinha için de rekortmen kulübün satışa açık olduğunu net şekilde ifade etti. “Sacha, Bryan ve Joao ile ilgili olarak onları göndermeye çok açık olduğumuz üç oyuncumuz var” diyen Eberl, medya mensuplarıyla yapılan sohbet sırasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu üç isim için Bayern Münih’te bir gelecek olmayacak. İçlerinden biri burada kalmaya karar verirse, onun için durum oldukça sert ve karmaşık olur çünkü büyük bir rol oynamayacak.”

Boey, Ocak 2024’te yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olmuştu, ancak Münih’te hiçbir zaman tutunamadı. 25 yaşındaki oyuncu, 38 resmi maçta bir gol attı ve altı golün daha hazırlayıcısı oldu. Sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor. Ancak şu an itibarıyla Fransız oyuncu için bir transfer ihtimali görünmüyor.