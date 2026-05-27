FC Barcelona'nın talebi reddedildi: Robert Lewandowski'nin potansiyel transferi kesin olarak rafa kaldırıldı

Barcelona, Chelsea'den reddedildi. Katalanlar Brezilyalı forvet João Pedro ile ilgileniyor, ancak Londralılar net bir tavır sergiliyor: oyuncu satılık değil. Fabrizio Romano bu haberi Çarşamba sabahı duyurdu.

İspanya şampiyonu, Robert Lewandowski'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Birçok isim gündemde, bunlardan en önde gelenler ise Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez ve João Pedro. Arjantinli oyuncu için Barcelona hala yarışta gibi görünüyor, ancak João Pedro'nun adı listeden çıktı.

24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geçen yaz Brighton'dan yaklaşık 64 milyon euroya transfer edildi ve Chelsea'nin zorlu geçen sezonunda hemen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Londralılar hayal kırıklığı yaratan bir şekilde ligi onuncu sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı. Son haftada, geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetimindeki takım, Avrupa kupalarına katılmayı başaran Sunderland'a 2-1 yenildi.

João Pedro, birkaç parlak noktadan biriydi: 50 maçta 20 gol ve 9 asist kaydetti. Ligde attığı 15 golle bu sezonun en golcü beş oyuncusu arasında yer alıyor.

Bu nedenle, şimdilik ayrılık söz konusu değil. Gelecek sezon Xabi Alonso ile yeni bir teknik direktöre kavuşacak olan Chelsea, her türlü transfer teklifini kesin bir dille reddediyor ve gelecek sezon yine üst sıralarda yer almayı umuyor.

Dikkat çekici bir şekilde, Pedro güçlü sezonuna rağmen milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı.