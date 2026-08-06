Real Madrid'ın perşembe akşamı resmen açıkladığı üzere, Vinicius 2027'de sona erecek sözleşmesini uzattı. Brezilyalı oyuncu, Real ile beş yıl daha, 2032'ye kadar bağlandı.

Vinicius'un yeni sözleşmesine ilişkin görüşmeler son bir buçuk yıldır sürüyordu. İddiaya göre, hücum oyuncusunun maddi talepleri görüşmelerde engel teşkil etti. The Athletic'in son haberine göre buradaki belirleyici pürüz, Vinicius'un istediği ancak Real'in kendisine garanti etmek istemediği imza parasıydı.

Brezilya Milli Takımı oyuncusuna yeni sözleşmeye imza atması için sonunda yine de bir bonus ödemesi konusunda anlaşmaya varılıp varılmadığı belirsiz, ancak bu ihtimal düşük görünüyor. Zira Real'in son olarak Vinicius'a, masadaki teklifin artık iyileştirilmeyeceğini net şekilde ilettiği belirtiliyor.

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26 yaşındaki oyuncunun hafta başında Dünya Kupası tatilinden dönmesinin ardından, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve İspanya ikincisinin diğer sportif yetkilileriyle kritik görüşmeler yapılmıştı. Madrid cephesinden verilen net mesaj ise şuydu: Ya Vinicius sözleşmesini uzatır ya da bu yaz onu satmayı isteksiz de olsa düşünmek gerekir. Çünkü Selecao yıldızı sözleşme yenilemeseydi gelecek yıl bonservissiz kalacaktı. Real'in elbette ne pahasına olursa olsun önlemek istediği senaryo buydu.





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Öte yandan son dönemde Arsenal, Vinicius transferi üzerine hesaplar yapıyordu. İngiliz ekibinin, dribbling ustasını kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır olduğu öne sürülüyordu. Kısa süre önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, oyuncuyu Londra'ya transfer olmaya ikna etmek için Vinicius ile bizzat temasa geçtiği de iddia edilmişti.

Ancak bu gerçekleşmeyecek ve Vinicius, Bernabeu'da yoluna devam edecek. 2018'de Flamengo'dan Madrid'e transfer olan oyuncu, yıllardır Real'in en önemli dayanaklarından biri konumunda. Vinicius'un sözleşme uzatma açıklaması ise Yan Diomande transferinin resmiyet kazanmasından yalnızca birkaç saat sonra geldi. İspanya'nın başkent ekibi, RB Leipzig'den 140 milyon euroya kadar çıkabilen bir bonservis bedeliyle gelen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyla, kadrosuna kanatlar için bir üst düzey seçenek daha ekledi.