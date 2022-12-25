Tecrübeli hoca, eski öğrencisini teknik direktör olarak çıktığı ilk sınavda yalnız bırakmadı.

Teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Selçuk İnan'ın, cumartesi günü sürpriz bir konuğu vardı.

Kasımpaşa'nın başında ilk sınavını Sivasspor karşısında veren İnan'ı, tribünde Fatih Terim de takip etti.

Terim, eski oyuncusu ve eski yardımcısını yalnız bırakmadığını gösterdi.

Selçuk İnan'ın teknik direktör olarak çıktığı ilk Süper Lig maçında neler oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Selçuk İnan'ın yönettiği Kasımpaşa, cumartesi günü Sivasspor'u konuk etti.

İstanbul ekibi, karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.

Teknik direktör olarak ligde ilk maçına çıkan Selçuk İnan, böylelikle lig kariyerine mağlubiyetle başladı.

Sivasspor'un golleri Sabi'A ve Max Graxdel'den gelirken Kasımpaşa'nın tek golünü ise Ben Ouanes kaydetti.

Selçuk İnan'ı ne bekliyor?

Kasımpaşa, 28 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mavi-beyazlılar, 17. hafta mücadelesinde ise 4 Ocak'ta Alanyaspor'u konuk edecek.