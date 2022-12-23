Terim, teknik direktörlüğe devam edeceğinin sinyalini verirken 'doğru proje' vurgusu yaptı.

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme sinyali verdi.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra teklifler aldığını söyleyen Terim, bu teklifleri neden reddettiğini de açıkladı.

Terim ayrıca yeniden saha kenarında olmak için 'doğru proje' beklediğini vurguladı.

Ne söylendi?

TRT Spor'a konuşan tecrübeli hoca, şunları söyledi:

"Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne 'hayır' dememin sebebi buydu.

"Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii. Doğru proje olursa, bazı şeyleri düşünüyorum.

"Kendimi iyi hissediyorum. Bakalım, neye karar vereceğiz..."

Fatih Terim, Lionel Messi için ne dedi?

Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasını da yorumlayan Terim, süperstara olan hayranlığını şu sözlerle aktardı:

"Messi'nin şampiyon olmasını çok istedim. Kazanmadığı hiçbir şey kalmamış ama... Neyin aması? Bu adam bunu almasa, tarihin en iyisi olmayacak mıydı? O yüzden çok istedim almasını.

"Messi sahada çok lider. Bir canlı izleyin, görürsünüz. Millet sanıyor ki hiç konuşmuyor. Bakışıyla, konuşmasıyla çok yönlendiriyor. Lider olmayan hiçbir insan, burada olamaz."