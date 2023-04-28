Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu savcılığa ifade verdi

Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ''müşteki'' sıfatıyla ifade verdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul'da bir banka şube müdürünün, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırdığı yönünde yapılan şikâyetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Detaylar neler?

Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü S.E, çıkarıldığı hakimlikçe "resmî belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Gizli olarak yürütülen soruşturma sürerken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bir süre önce savcılığa müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturma kapsamında diğer müştekilerin ifadelerinin de alınması bekleniyor.