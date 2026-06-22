Faslı yıldızın babası itiraf ediyor: Oğlum Barcelona’ya bayılıyor

Eski Faslı tenisçi Younes El Ainaoui, Barcelona’da oynamayı hayal eden Asoud Al-Atlas takımının orta saha oyuncusu oğlu Nael’in çocukluk anılarını anlattı.

24 yaşındaki Nael El Ainaoui, 2030 yazına kadar İtalyan takımı Roma ile sözleşmesi bulunuyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, El Ainaoui'nin babasının şu sözlerini yayınladı: "Oğlum Barcelona'ya bayılıyor. Doğduğundan 11 yaşına kadar orada yaşadı ve bir gün orada oynarsa dünyadaki en mutlu insan olacak."

Nael Al-Ainawi Fransa'da doğdu, ancak ailesi kısa süre sonra Barselona'ya taşındı; burada Katalan kulübünün atmosferi içinde büyüdü ve çocukluğundan itibaren bu kültürle iç içe oldu.

El-Einawi daha önce şu açıklamayı yapmıştı: “Ben modern bir orta saha oyuncusuyum, dayanıklılığım çok yüksek ve orta sahada herhangi bir pozisyonda oynayabilirim. Çocukken Barselona’da yaşıyordum ve Barça taraftarıydım; İniesta her zaman benim idolüm olmuştur.”

Nael Al-Ainawi, Fas milli takımının Dünya Kupası’nda şu ana kadar oynadığı iki maçta da tam süre sahada yer aldı ve Fransız kulübü Lille’de forma giyen Ayoub Bouadi ile birlikte orta sahada ikili oluşturdu.

Barcelona’da oynamayı hayal etse de, bu Katalan kulübüne transfer olması şu anda zor görünüyor; çünkü Frenkie de Jong, Pedri, Gavi ve Marc Bernal gibi oyuncuların bulunduğu bu pozisyonda rekabet oldukça yoğun.