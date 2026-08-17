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Çeviri:

Faslı yıldız ciddi sakatlığı hakkında konuştu

Transfers
Premier Lig
Al Ahly SC
Fas
Y. Belammari
Mısır
Fas

Mısır ekibi Al Ahly'nin Faslı yıldızı Youssef Belaïli, kırmızılı ekiple yaşadığı ciddi sakatlığa ilişkin açıklama yaptı.

Sol bek, dizinde ön çapraz bağ kopması yaşamasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Al Ahly, Belaïli'nin yokluğunu telafi etmek için hızlı davranarak Petrojet'in sol beki Tevfik Muhammed ile anlaştı.

Belaïli, Instagram hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Her hâlükârda Allah'a şükürler olsun; Allah takdir etti ve dilediğini yaptı."

Belaïli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün kariyerimin en zor anlarından birini yaşıyorum, ancak Allah'ın kaza ve kaderine inanıyorum; her sıkıntının içinde bir ders ve yeni bir başlangıç barındırdığına da inanıyorum."

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Şunları ekledi: "Sakatlık futbolun bir parçası. Bu dönem zor ve uzun olabilir, ama ona tüm sabrım ve azmimle yaklaşacağım; mümkün olan en iyi şekilde geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Belaïli şu ifadeleri kullandı: "Beni soran, benimle iletişime geçen ve bir sözle ya da bir duayla yanımda olan herkese yürekten teşekkür ederim. Desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor ve bunu asla unutmayacağım."

Sözlerinin devamında ise şunları vurguladı: "Söz veriyorum, her gün mücadele edeceğim ve rehabilitasyon sürecinde tüm gücümle çalışarak sahaya daha güçlü ve daha azimli bir şekilde döneceğim, inşallah. Sevginiz ve daimî desteğiniz için Fas taraftarlarına ve Al Ahly taraftarlarına teşekkür ederim. Dualarınız benimle olsun; gelecek, inşallah daha güzel olacak."

Youssef Belaïli, geçtiğimiz kış transfer döneminde Raja Casablanca'dan gelerek Al Ahly'nin kadrosuna katılmıştı.

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