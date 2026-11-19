Yaz döneminde Yasser Ibrahim transferi suya düşen Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, ara transfer döneminde yeni bir kapı çalmaya hazırlanıyor. Bu kez hedefte Avrupa'da büyük tecrübe edinmiş Faslı bir stoper var ve oyuncunun adı kulüp koridorlarında giderek daha güçlü şekilde öne çıkıyor.

Reklam

Ipswich Town'ın Faslı milli stoperi Issa Diop, savunma yapısını güçlendirme arayışındaki Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın ilgi alanına girdi. Suudi kulübü, oyuncuyu önümüzdeki ara transfer döneminde kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.

Fas merkezli "Le Site Info Sport" sitesinin haberine göre 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Suudi kulübünün yöneticilerinden büyük takdir görüyor. Yöneticiler, Avrupa sahalarındaki tecrübesi ve savunmadaki nitelikleri nedeniyle Diop'u arka hattı güçlendirmek için uygun bir seçenek olarak değerlendiriyor.

Mısır ekibi Al Ahly'nin yıldızı Yasser Ibrahim'in adı da geçen yaz transfer döneminde, değeri 1 milyon dolar olarak tahmin edilen bir transferle Al Shabab'a gideceği yönünde gündeme gelmişti. Ancak Al Ahly yönetiminin milli stoperi bırakmak istememesi nedeniyle transfer suya düşmüştü.

Al Shabab yönetimi, mali şartları ve transferin ocak ayında tamamlanma ihtimalini görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda oyuncunun çevresi ve İngiliz kulübüyle müzakerelere başlamayı planlıyor.

Reklam Reklam

Suudi ekibin Diop'a gösterdiği ilgi, oyuncunun Fas Milli Takımı'nın planlarındaki yerini korumaya devam ettiği bir döneme denk geliyor. Diop, bu kasım ayındaki milli arada toplanan son kampta yer almıştı.

Related Topics

Ipswich Town'ın stoperi Nijer karşılaşmasında görev alırken ikinci maçı yedek kulübesinden takip etti. Oyuncunun profesyonel kariyerinin geleceğine dair önümüzdeki dönemin neler getireceği merakla bekleniyor.

Al Shabab yöneticileri, Diop'un takımın şu anda ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. Fiziksel açıdan güçlü olan, hava toplarında başarılı ve İngiltere ile Fransa liglerinde büyük tecrübe kazanmış oyuncunun Suudi Arabistan Ligi'nin atmosferine hızla uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Reklam

Al Shabab, arka hattaki bazı açıklar nedeniyle sezon başından bu yana takıma daha fazla savunma sağlamlığı kazandıracak bir stoper arıyor. Teknik heyet de Diop kalitesinde bir oyuncunun özellikle büyük maçlarda takıma daha fazla denge getireceğine inanıyor.

Öte yandan Faslı oyuncu, Ipswich Town'dan ayrılma konusundaki kararını henüz vermiş değil. İngiliz kulübüyle sözleşmesi bulunan Diop, nihai kararını vermeden önce Al Shabab'ın sunacağı mali şartları öğrenmeyi bekliyor.

Reklam

Fas merkezli sitenin kaynaklarına göre, son yıllarda büyük bir gelişim gösteren ligde çok sayıda dünya yıldızının bulunması ve Suudi kulüplerinin yaptığı güçlü mali teklifler, Suudi Arabistan Ligi'nde oynama fikrini Diop için cazip hale getiriyor.

Avrupa'dan büyük isimleri kadrosuna katmayı başaran Suudi Arabistan Ligi, büyük bir yükseliş dönemi yaşıyor. Lig, kendisini yeni bir deneyim ve farklı bir meydan okuma fırsatı olarak gören birçok Afrikalı ve Arap futbolcunun da gözde adresi haline geldi.

Reklam

Transferin gerçekleşmesi halinde Diop, Al Shabab için güçlü bir takviye olacak ve takımın diğer stoperleriyle etkili bir savunma ikilisi oluşturacak. Fas Milli Takımı da önümüzdeki organizasyonlar öncesinde formunun zirvesindeki bir oyuncuya kavuşmuş olacak.