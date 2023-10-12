Sakatlık yaşayan Hakim Ziyech'in tedavisi Türkiye'de devam edecek.

Galatasaray'a Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Fas Millî Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, yapılan testlerde yıldız futbolcunun uyluk kasında yırtık olduğunu açıkladı.

Fas kadrosunda yer alan kanat oyuncusu, Fildişi Sahili ve Liberya ile oynanacak maçlarda kadrodaki yerini alamayacak.

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Ziyech'in tedavisi, Galatasaray kulübünün kontrolünde Türkiye'de devam edecek.

Hakim Ziyech'in Galatasaray performansı

Yaz transfer döneminde Chelsea'den kiralanan Ziyech, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.

Faslı yıldız, söz konusu 3 maçta sarı-kırmızılı takım adına 1 gol ve 1 asist katkı sağladı.

Şimdi ne olacak?

Fas, hem Fildişi Sahili ile oynayacağı hazırlık maçında hem de Liberya ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası Eleme mücadelesinde Ziyech'ten faydalanamayacak. Yıldız oyuncu bu esnada tedavisini İstanbul'da sürdürecek.

Galatasaray ise millî aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 21 Ekim'de derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.