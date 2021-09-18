Falcao, Rayo Vallecano’da golle başladı

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Rayo Vallecano ile anlaşan Falcao, La Liga’ya golle döndü.

2019 yazında Galatasaray, Monaco’nun tecrübeli golcüsü Radamel Falcao’yu büyük umutlarla transfer etmişti.

Ancak Galatasaray kariyerinde sakatlıklarla boğuşan Falcao, beklentilerin uzağında kalmıştı. Sarı-kırmızılar, kadrolarını gençleştirmek yönünde attığı adımlar çerçevesinde tecrübeli golcüyle yollarını ayırma kararı almıştı.

Radamel Falcao ise Rayo Vallecano ile anlaşmaya vararak uzun bir sürenin ardından La Liga’ya dönmüştü.

İlk maç, ilk gol

Kolombiyalı golcü, Rayo Vallecano’nn Getafe’yi ağırladığı maçın 71. dakikasında oyuna dahil oldu.

Falcao, sahaya adım attıktan 10 dakika sonra ise ceza sahasında topla buluştuğu ve topu ağlara göndermeyi başardı. Bununla birlikte Falcao, Atletico Madrid formasıyla efsaneleştiği La Liga’ya golle dönmüş oldu.

3 numaralı forma tercihi

Yeni takımında 3 numaralı formayı giyen Falcao, geçtiğimiz günlerde bu tercihine sosyal medya hesabından açıklama getirmişti:



Falcao, futbolda genellikle savunma oyuncularının giydiği bu numarayı seçme sebebinin ise eski bir futbolcu olan babasından kaynaklandığını duyurdu.

Golcü oyuncu, Twitter hesabından paylaştığı gönderide “Babamı onurlandırmak için” ifadesine yer verdi. Futbolculuk döneminde bir savunma oyuncusu olan Falcao’nun babası, 2019 yılında hayata veda etmişti.

Honrando la memoria de mi padre.🙏 https://t.co/w7gVfdrmRo — Radamel Falcao (@FALCAO) September 16, 2021

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