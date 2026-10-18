Fabregas'ın gözü önünde: Nico Paz, Real Madrid'in kiralık oyuncusuna acımadı

Nico Paz, pazar günü oynanan ve İtalya Serie A'nın 7. haftasına damga vuran karşılaşmada takımı Como'yu, deplasmanda Fiorentina karşısında 3-1'lik zafere taşıdı.

Nico Paz, Como'nun ikinci golünü kaydetti ve üçüncü golde de asist yaparak bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 7 maçta 2 gol ve 2 asiste ulaştı.

Como puanını 14'e yükselterek dördüncü sıraya çıkarken, Fiorentina 4 puanda kalarak sondan ikinci sırada yer aldı.

Marca gazetesi maçın öne çıkan anlarını ele aldı. İlk yarı hızlı bir tempoda geçti ve her zamanki gibi büyük bir performans sergileyen Nico Paz, topla yaptığı etkili çıkışlarla kendini gösterdi. Arjantinli oyuncu, 36. dakikada herkesin üzerinden yükselerek muhteşem bir kafa vuruşuyla takımının ikinci golünü kaydetti ve Como'yu 2-0 öne geçirdi.

Bundan önce ise Liberali, direğin dibine yerleşen harika bir şutla Como adına skoru açmıştı.

Bu arada Nico Paz, vatandaşı ve milli takım arkadaşı Franco Mastantuono'ya karşı üstünlük kurdu; hatta golü attıktan sonra ona sert bir müdahalede bulunarak sarı kart gördü.

Ancak heyecanlı mücadele bununla sınırlı kalmadı; ilk yarı bitmeden daha fazla olaya sahne oldu.

43. dakikada Pongracic, ceza sahası içindeki topu değerlendirerek Fiorentina'nın ilk golünü kaydetti ve farkı 2-1'e indirdi.

Yarının son atağında ise Mastantuono, yine Pongracic'e muhteşem bir asist yaptı ve Hırvat oyuncu topu ağlara göndererek Fiorentina'ya 2-2'lik beraberliği getirmiş gibi göründü.

Ancak 5 dakika süren incelemenin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve skor Como'nun 2-1 üstünlüğüyle devam etti.

İkinci yarı, Nico Paz'ın göz kamaştıran teknik dokunuşlarıyla başladı. Arjantinli, bir atakta topla ilerledikten sonra bakmadan Yunan takım arkadaşı Douvikas'a asist yaptı ve Douvikas, Como'nun üçüncü golünü kaydederek takımının üstünlüğünü 3-1'e taşıdı.

Kısa bir süre sonra teknik direktör Cesc Fabregas, sarı kartı bulunan Nico Paz'ı maçın bitimine yarım saat kala oyundan alma kararı verdi ve bu olağanüstü yeteneğe dinlenme imkânı tanıdı.

Nico Paz'ın parlak performansına rağmen kaleci David de Gea, maçta Fiorentina'nın en iyi oyuncularından biriydi. Mastantuono da iyi bir performans sergiledi ve dikkat çekici hücum becerileri gösterdi.

Arjantinli oyuncu 69. dakikada oyundan çıkarıldı, ardından yedek kulübesinde oturuyorken sarı kart gördü.







