Fabregas, Dele Alli'ye yardım etmek için uğraşıyor

Como Teknik Direktörü Fabregas ligdeki Udinese maçından önce düzenlediği basın toplantısında Dele Alli hakkında konuştu.

Dele Alli bir süredir Como'yla antrenmanlara çıkıyor

Everton'dan ayrıldığı 2024 yazından bu yana kulüpsüz

Fabregas ona yardımcı olabilir

NE OLDU? Everton'a 2024 yazında veda eden Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dele Alli o günden bu yana kulüpsüz. 28 yaşındaki İngiliz orta saha bir süredir Como ile antrenmanlara çıkıyor. Como, Dele Alli'ye lisans çıkarabilir.

NE SÖYLENDİ? Como Teknik Direktörü Fabregas ligdeki Udinese maçından önce düzenlediği basın toplantısında Dele Alli hakkında gazetecilere şunları söyledi: "Bazı oyuncular takımdan ayrılacak ama yeni oyuncular da gelecek . Forvet alma planımız yok. 6 ay önce Ansu Fati'yi istemiştim ama şu an itibarıyla bu konuda bir gelişme yok."

"Dele Alli bir süredir oynamasa da bizimle çalışıyor. Antrenmanlarda takıma entegre olmaya başladı. Onu bizim için önemli bir oyuncu olan Nico Paz'ın rolünde görüyorum. En iyi seviyelerine dönebileceğini umarak ona yardım etmek için buradayız."

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BÜYÜK RESİM: Como Teknik Direktörü Fabregas iyi günlerinden oldukça uzaklaşan Dele Alli'nin eski günlerine dönebileceğini düşünüyor.