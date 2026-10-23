Cesc Fabregas, Como kulübünden ayrılmayı asla düşünmediğini vurguladı; bu açıklamayı, Sassuolo teknik direktörü Alberto Aquilani'nin bir gün kendisinin yerine geçebileceği ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt olarak yaptı.

İspanyol teknik adam, bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yarın cumartesi Aquilani yönetimindeki Sassuolo ile oynanacak ve Como'nun Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 4-1 ezmesinin yalnızca üç gün sonrasına denk gelen beklenen karşılaşma öncesinde konuştu. Kulüp başkanı Mirwan Suwarso, geçtiğimiz günlerde Aquilani'yi övmüştü.

Fabregas, "Football Italia" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Ayrılmayı hiç düşünmedim. Eğer bunu düşünmeye başlasaydım, belki de buradaki sonum olurdu, ama bunu asla yapmadım. Onun hakkında kesinlikle olumlu şeyler söyleyebilirim; futbol anlayışı, fikirler açısından çok benzer. Şu anda bunu düşünmemi sağlıyorsunuz, ama onun kariyeri ve gelecekte neler başaracağı konusunda son derece rahatım."

Fabregas, Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne yükselmeye ve katılmaya taşımasından bu yana, 2025 yılında Inter ve Bayer Leverkusen de dahil olmak üzere birçok büyük teknik direktörlük görevi ile anıldı, ancak görevinde kalmayı tercih etti. İki teknik adam ilk kez İtalya ikinci liginde, Aquilani'nin Pisa'yı çalıştırdığı dönemde tanıştı.

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Fabregas sözlerine şöyle devam etti: "Alberto'ya bir teknik direktör olarak, fikirlerine ve cesaretine, takımlarının oynadığı futbola gerçekten hayranım. Geçen yaz beni aradı çünkü Rispoli'yi Catanzaro'ya katmayı çok istiyordu. Rispoli çalıştırdığım ilk oyuncuydu, bu yüzden onu Alberto'ya göndermek bana tam bir güven verdi."

Como teknik direktörü, Nico Paz'ı kadrosundan neden hiç çıkarmadığının sebebini de açıkladı ve şunları söyledi: "Kişiyi ve nasıl bir çocuk olduğunu tanımalısınız. Nico sürekli yönlendirmeye ihtiyaç duyan bir tip değil; onunla ne kadar az konuşursanız o kadar iyi, çünkü inanılmaz bir zihniyete sahip. İki yıldan fazla süredir birlikteyiz ve muazzam bir gelişme gösterdi; hatta belki de takımın en iyi üç defans oyuncusundan biri. Bu zihniyet, daha mücadeleye başlamadan önce fark yaratıyor, bu yüzden onu asla sahadan çıkarmıyorum."

Belirtmek gerekir ki Como, Fabregas yönetiminde bu sezonki çıkışını sürdürüyor; 7 hafta geride kalmışken 14 puanla beşinci sırada yer alıyor ve lider Inter'in yalnızca 5 puan gerisinde bulunuyor.