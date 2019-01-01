Fabio Paratici: Ödülü Ronaldo almalıydı

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü Lionel Messi yerine Cristiano Ronaldo'nun alması gerektiğini ifade etti.

FIFA tarafından dağıtılan Yılın En İyileri ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu 'nın Arjantinli efsanesi seçildi.

Messi, 'da düzenlenen törende ödülü Virgil van Dijk ve 'nun önünde kazanmayı başardı.

A Milli Futbol Takımları'nın kaptanları ve teknik direktörlerinin oylarıyla seçilen En İyi Erkek Oyuncu ödülünde Messi 46 puan alırken Van Dijk 38 ve Ronaldo 36 puan topladı.

Çıkan sonuca cephesinden itiraz geldi.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

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"Messi'ye saygı duyuyoruz" diyen Paratici, "Geçen sezon Uluslar Ligi, ve İtalya Süper Kupası kazanmış ve harika bir Şampiyonlar Ligi performansı sergilemiş olan Ronaldo'nun bu ödülü hak ettiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız, ödül törenine katılmamayı tercih etmişti. Ronaldo daha sonra sakatlık sebebiyle siyah beyazlı ekibin Brescia maçı kadrosunda yer almadı.

Juventus, karşılaşmayı 2-1 kazandı ancak Ronaldo'nun dönüş tarihi üzerine net bir açıklama yapılmadı.