Fabio Capello'dan Ronaldo ve Merih'e sert eleştiri: Affedilemez hata

İtalyan teknik adam, Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'a veryansın etti.

Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmelerinin ardından Fabio Capello tarafından adeta topa tutuldu.

Sergio Oliveira'nın penaltıdan kaydettiği golün ardından Federico Chiesa'nın iki golü maçı uzatmak için yeterliydi.

Ancak uzatmalarda hem Cristiano Ronaldo hem de Adrien Rabiot, Oliveira'nın frikiğinde barajda sırtlarını dönünce Porto, golü buldu ve deplasman golü avantajı ile turu geçti. Bunun üzerine Capello, Portekizli yıldızı eleştirdi.

Fabio Capello ne söyledi?

Sky Sport İtalya'ya yorum yapan tecrübeli teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun barajdaki tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Cristiano Ronaldo bunu bir barajda yapamaz. Barajda olan kişi, topa temas edebileceğinin farkında olmalı ve toptan korkmamalı. Ama o arkasını döndü ve bu, bahanesi olmayan affedilmez bir hata.

Ronaldo, Fabio Capello'nun eleştirisine maruz kalan tek kişi değildi:

"Juventus her iki maçta da temel hatalar yaptı. Ronaldo'da biraz dikkatsizlik vardı, Merih Demiral da penaltı pozisyonunda acemiydi. Bu, rakibe bir hediyeydi. Rakibine dalmamalıydı, sıkı bir şekilde mesafeyi korumak yeterliydi."

İtalyan teknik adam aynı zamanda takımdaki tecrübeli oyuncuların, zor zamanlarda yeterince sorumluluk almadıklarını vurguladı:

"Bu takımda, kazandıklarında övgüyü almak için ortaya çıkan bazı eski askerler var, kaybettiklerinde ise hiçbir yerde yoklar."

Juventus'u nasıl bir süreç bekliyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Torino ekibi, artık tamamen lige odaklanacak. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A'da 14 Mart Pazar günü deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

Andrea Pirlo'nun ekibi daha sonra 17 Mart'ta Napoli'yi konuk edecek ve kritik bir süreçten geçecek.

Maç eksiğiyle lider Inter'in 10 puan gerisinde kalan Juventus'un ligde şampiyonluğa ulaşması da oldukça uzak ihtimal.

Daha fazlası için:

Andrea Pirlo, Juventus'tan kovulmaktan korkmuyor