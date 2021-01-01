Andrea Pirlo, Juventus'tan kovulmaktan korkmuyor

Juventus, ligde lider Inter'in 10 puan gerisinde ve artık Şampiyonlar Ligi'nde değil. İtalyan teknik adam buna rağmen kovulmaktan endişelenmiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, ilk maçı 2-1 kaybeden Juventus evinde Porto'yu uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve deplasman golü kuralıyla turnuvaya veda etti.

Bunun ardından Torino ekibinde tüm oklar teknik direktör Andrea Pirlo'ya çevrildi. İtalyan teknik adam ise bu sonuca ve eleştirilere rağmen kovulmaktan korkmadığını açıkladı.

Andrea Pirlo ne söyledi?

Andrea Pirlo, Porto maçının ardından Sky Italia'ya yaptığı açıklamada endişeli olmadığını söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde kalmayı tercih ediyordum. Bunun için tam bir hafta çalıştığım için mutlu değilim. Artık bu durumda olduğumuza göre, bu sezon şimdiye kadar yapmak için vaktimiz olmayan çeşitli antrenmanlar üzerine çalışabiliriz ve bunları geliştirebiliriz.

Maurizio Sarri'nin neden gönderildiğini bilmiyorum. Bu yüzden kovulmaktan endişelenmiyorum."

İtalyan teknik adam, Sergio Oliviera'nın 115. dakikada attığı frikik golüne de değindi:

“Baraja girecek oyuncuları seçiyoruz. Daha önce hiç arkalarını dönmemişlerdi. Belki de tehlikeyi hissetmeyecek kadar uzak olduklarını düşünüyorlardı.

Bu bir hataydı, böyle bir hata genellikle olmaz. Oyuncular bunun tehlikeli bir durum olduğunu düşünmediler ve bir gol yediler."

Maurizio Sarri neden kovuldu?

Pirlo, Porto maçının ardından Maurizio Sarri'nin neden kovulduğunu bilmediğini söyledi.

Sarri, İtalya Serie A'yı şampiyonlukla tamamlamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenmesinin ardından geçtiğimiz sezon görevinden alındı.

Pirlo da aynı şekilde Şampiyonlar Ligi son 16 turundan ileriye gidemedi. Üstelik Juventus, Serie A'da 3. sırada ve lider Inter'in 10 puan gerisinde.

Maurizio Sarri ve Andrea Pirlo'nun performansları

Maurizio Sarri, Juventus'un başında 51 karşılaşmaya çıktı. 62 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılar ile İtalya Serie A'da şampiyon olurken 2.16 puan ortalaması elde etti.

Andrea Pirlo'nun Juventus'u ise İtalya Serie A'da 3. sırada ve lider Inter'in 10 puan gerisinde. İtalyan teknik adam, Juventus ile 38 karşılaşmaya çıktı ve 2.18 puan ortalaması yakalayarak ufak bir adımla Sarri'nin önünde yer aldı.

Editör yorumu

Her ne kadar Pirlo, puan ortalaması olarak Sarri'den bir adım önde olsa da Pirlo ve Sarri'nin arasındaki temel fark, oyun kalitesinde.

İki Juventus'u kıyasladığımızda, her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olsa da Maurizio Sarri'nin Juventus'u, mevcut Juventus'a göre daha iyi bir takımdı.

Juventus, bu sezon özellikle orta sahada oyuncu kalitesini düşük tuttu. Andrea Pirlo'nun başarısızlığında, orta saha özelindeki yanlış kadro mühendisliğinin de büyük etkisi var.