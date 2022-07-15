Ligue 1'de hakimiyet kuran takımın sahipleri, şimdi aynı başarıyı La Liga'da gerçekleştirmek istiyor.

Paris Saint-Germain'in sahipleri, Barselona merkezli La Liga ekibi Espanyol'u satın almak için teklif verdiler.

Paris ekibi, Katar yatırımının ardından Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlar topluluğu kadrosuyla dikkat çekici sezonlar geçirdi.

Ancak Qatar Sports Investment, PSG'yi satın alalı on yıldan fazla bir süre oldu ve görünüşe göre kulübün yatırımcıları portföylerini İspanya'ya doğru genişletmek istiyorlar.

PSG, Espanyol'u mu satın alacak?

Espanyol bir süredir Çinli şirket Rastar Grubu tarafından yönetiliyordu ancak Rastar Grubu'nun sahibi ve kulüp başkanı Chen Yansheng takımı satışa çıkardı.

Radio Marca'nın haberine göre; PSG'nin sahibi Qatar Sports Investment, La Liga ekibi Espanyol'u satın almak için teklif verdi.

Qatar Sports Investment, beIN Media'da aynı rolü üstlenen PSG kulübünün başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaifi tarafından yönetiliyor.

PSG, dünya çapında bir kulüp ağı kuran Manchester City'nin sahipleri Abu Dhabi United Grubu takip etmek istiyor gibi görünüyor. İtalyan ekibi Palermo'nun çoğunluk hissesi de geçtiğimiz günlerde City Football Grubu'na bağlandı.

City Football Grubu bünyesinde Troyes, Girona, Melbourne City, Lommel, Montvideo City Torque, New York City, Mumbai City, Yokohama F Marinos ve Sichuan Jiuniu gibi takımlar bulunuyor.

La Liga yönetimi, Katar yatırımını nasıl karşılayacak?

Kylian Mbappe transfer bilmecesi nedeniyle Real Madrid ile Paris Saint-Germain arasında hali hazırda soğuk rüzgarlar esiyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde La Liga yönetimi, PSG'yi finansal fair play kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle UEFA'ya şikayet etmişti.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid ve Barcelona üçgeni arasında Paris Saint-Germain'in sahiplerinin Espanyol'a yatırım yapması muhtemelen gergin bir iklim ortamı oluşturacaktır.

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