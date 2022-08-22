Manchester United'da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Brezilyalı oyuncuya vatandaşından destek geldi.

Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho, Manchester United forması giyen vatandaşı Fred'in haksız şekilde eleştirildiğini söyledi. İki takımın kritik randevusu öncesinde konuşan Fabinho, The Telegraph'a yaptığı açıklamada 2018'de Shakhtar Donetsk'ten 70 milyon dolar karşılığında transfer edilen deneyimli oyuncunun United'da haksız eleştirilerle karşılaştığını açıkladı.

Ne söylendi?

"Fred'e yöneliik eleştirilere bazen gerçekten anlam veremiyorum çünkü o her zaman iyi futbol oynayan bir oyuncu. Manchester United genel olarak son sezonlarda başarılı olamadı ve bu yüzden bir çözüm arıyorlar. Bu süreçte hata bazen oyunculara yüklenmeye çalışılıyor ve Fred de bazen bu şekilde günah keçisi ilan edilebiliyor ama o iyi bir oyuncu. Milli takımda beraber oynuyoruz ve her zaman iyi. Geçen sezon gerçekten iyi bir futbol oynadı ve takımının en iyilerindendi. Bu sezon United iyi başlamadı ama umarım Fred iyi oynasa da United böyle oynamaya devam eder"

Casemiro hakkında

"Casemiro benim arkadaşım ve iyi bir insan. Manchester United için elbette ki çok iyi bir transfer olacak. Güçlü, hava toplarında iyi ve akıllı bir adam. Bu yüzden Premier Lig'e adapte olması zor olmayacak.

