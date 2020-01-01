FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İngiltere FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri Çarşamba gecesi yapılan kura çekimiyle belirlendi.

FA Cup'ta 5. tur maçlarının büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Turnuvada çeyrek final biletini alacak son takım, Perşembe günü Derby County ile arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Daha fazla takım

Sheffield United -

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Norwich City - Derby County / Manchester United

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Çeyrek final maçlarının 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günlerinde oynanacağı, fikstürün ise ileri bir tarihte belirleneceği açıklandı.