FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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FA Cup'ta 5. tur maçlarının büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.
Turnuvada çeyrek final biletini alacak son takım, Perşembe günü Derby County ile Manchester United arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Sheffield United - Arsenal
- Newcastle United - Manchester City
- Norwich City - Derby County / Manchester United
- Leicester City - Chelsea
Çeyrek final maçlarının 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günlerinde oynanacağı, fikstürün ise ileri bir tarihte belirleneceği açıklandı.