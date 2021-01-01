FA Cup golcüsü Abraham, Chelsea'yi çeyrek finale taşıdı

Chelsea, FA Cup 5. tur mücadelesinde Barnsley'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 64. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında deplasmanda Barnsley ile karşılaşan Chelsea, Championship ekibini 1-0 Tammy Abraham'ın 64. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 'Maviler', bu sonuçla çeyrek final biletini cebine koydu.



Ligde son oynanan Sheffield United maçındaki ilk 11'inden 10 değişiklik yapan Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, bu galibiyetle birlikte Londra kulübündeki kariyerine 5'te 4 ile başlamış oldu.



Tuchel 5'te 4 yaptı



Chelsea, Alman antrenör ile çıktığı ilk maçta Wolverhampton ile evinde 0-0 berabere kalmış, ardından yine Stamford Bridge ağırladığı Burnley'i 2-0 ile geçmişti. Londra ekibinin başında çıktığı 3. maçta deplasmanda Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'ı deviren Tuchel, ligdeki son maçta da Sheffield United'ı dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



FA Cup golcüsü Abraham



Maviler'e FA Cup'ta turu getiren golü kaydeden Tammy Abraham, bu turnuvadaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İngiliz santrfor, FA Cup'ta çıktığı son 7 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaparak 9 gole direkt katkıda bulundu.



Chelsea, çeyrek final mücadelesinde Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.



Diğer FA Cup eşleşmeleri ise şu şekilde:



Everton-Manchester City

Bournemouth-Southampton

Leicester-Manchester United



