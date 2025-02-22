Eyüpspor Başkanı Berke Özer'in transferindeki Fenerbahçe gerçeğini açıkladı

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer’in transfer haklarıyla ilgili yaşanan gelişmeyi açıkladı.

Eyüpspor, kaleci Berke Özer’in haklarının büyük bir kısmını elinde bulundurmak için kritik bir anlaşmaya imza attı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, genç kalecinin eski kulübü Portimonense ile yapılan anlaşmayla sonraki satıştan doğan yüzde 20'lik payı aldıklarını açıkladı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferle ilgili yaptığı açıklamada “Berke Eyüpspor’un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense’nin yüzde 20’lik sonraki satış payı vardı, onlarla anlaştık ve bu payı aldık” dedi.

Bu anlaşmayla birlikte Berke Özer’in haklarının yüzde 60’ı Eyüpspor’da, yüzde 40’ı ise Fenerbahçe’de bulunuyor.

Sezon sonu için karar verilecek

Kulaksız, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendireceklerini belirterek, “Şu an için Berke’nin transferiyle ilgili hiçbir kulübe söz vermedik. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda gelen teklifleri değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Berke Özer’in geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda verileceği belirtilirken, genç kaleciye Süper Lig ve Avrupa’dan kulüplerin ilgi gösterdiği biliniyor.