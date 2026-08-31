Real Madrid, 20 gün içinde 5 maçlık yoğun bir programla eylül ayına hazırlanıyor. Bu programda 4 La Liga karşılaşması ve bir Şampiyonlar Ligi maçı bulunuyor. Bu, takımın José Mourinho yönetimindeki mükemmel sezon başlangıcını sürdürebilme kabiliyeti için erken bir sınav niteliği taşıyor.

Real Madrid, Espanyol'u 2-1, Real Sociedad'ı 4-1 ve Malaga'yı 4-0 yenerek ağustos ayını 9 puanın 9'unu toplayarak tam not ile tamamladı. Bu süreçte 10 gol kaydederken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Başkentli ekip, eylül ayındaki maç serisine 4 Eylül Cuma günü La Cartuja Stadı'nda Real Betis ile karşılaşarak başlayacak. Ardından yalnızca 4 gün sonra, 8 Eylül Salı günü Santiago Bernabéu Stadı'nda Şampiyonlar Ligi serüvenine start verirken Inter Milan'ı ağırlayacak.

Real Madrid, 12 Eylül Cumartesi günü Rayo Vallecano'yu ağırlayarak La Liga mücadelelerine dönecek. Bu, takımın ay içinde kendi sahasında oynayacağı ikinci maç olacak.

Bundan yalnızca 3 gün sonra, 15 Eylül Salı günü Başkentli ekip Martínez Valero Stadı'nda Elche'ye konuk olacak. Ardından ayı Atlético Madrid'e karşı en zorlu karşılaşmayla noktalayacak.

Madrid derbisi 20 Eylül Pazar günü Wanda Metropolitano Stadı'nda, akşam saat 16.15'te (GMT ile 14.15) oynanacak. Bu, Real Madrid için milli araya girmeden önceki son sınav olacak.

Eylül programı, takım için büyük bir fiziksel ve teknik meydan okuma barındırıyor; zira takım Santiago Bernabéu'da yalnızca iki maç oynarken 3 maçı deplasmanda geçirecek. Ayrıca iki lig maçının arasında bir de Şampiyonlar Ligi karşılaşması bulunuyor. Bu durum, Mourinho'yu oyuncularının durumunu dikkatle yönetmeye ve maçtaki dakikaları özenle dağıtmaya zorluyor.

Atlético Madrid karşılaşmasının ardından Real Madrid, milli ara nedeniyle bir dinlenme dönemine girecek ve 10-11 Ekim hafta sonuna kadar mücadelelere geri dönmeyecek. O hafta sonu Santiago Bernabéu Stadı'nda Villarreal'i ağırlayacak.