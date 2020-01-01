Evi soyulan Franck Ribery'den ayrılık sinyali!

Fransız yıldız, yaşadığı taihsiz olay sonrasında ailesinin İtalya'daki güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Kariyerini 'da sürdüren Franck Ribery, ile deplasmanda oynadıkları maç esnasında evinin soyulmasıyla adeta şok yaşadı.

Deneyimli oyuncunun Floransa'daki evinin güvenlik kamerası sisteminin etkisiz hale getirildikten sonra soyulduğu belirlenirken, eve giren hırsızların iki lüks saat, 10 adet çanta ve evde bulunan mücevherleri çaldıkları kaydedildi.

Soygun sırasında ailesi Münih'te olan Ribery, sosyal medya hesabından evinin son durumunu da paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

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37 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise, "Parma karşısında aldığımız galibiyet sonrasında evime döndüm. Bu 'ev', Münih'te geçirdiğim güzel yıllar sonrasında kariyerimi sürdürmeye karar verdiğim İtalya'da. Eve geldiğimde gördüğüm manzara buydu... Eşimin birçok eşyası çalındı ama bunlar hiç önemli değil. Beni şoke eden şey, kendimi çıplakmışım gibi hissetmem. Bu his geçmiyor, bunu kabul edemiyorum! Tanrıya şükürler olsun ki eşim ve çocuklarım Münih'te güvendeler. Ama bundan sonra buraya nasıl güvenebiliriz? Bugünden sonra nasıl iyi hissedebiliriz? Ben paranın peşinde değilim. Her zaman tutkum olan topun peşinden koştum ama ailem benim için her zaman önce gelir. Gerekli kararları alacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fiorentina Kulübü Başkanı Rocco Commisso da kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Ribery'nin yanında olduklarını ve oyuncu ve ailesinin güvenliği için gereken her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Sezon başında bedelsiz olarak Fiorentina'ya transfer olan Ribery, İtalyan ekibinin forması altında bu sezon çıktığı 15 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.