Everton menajerliğe Frank Lampard'ı getiriyor

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Premier Lig ekiplerinden Everton, Frank Lampard ile anlaşma sağladı.

Merseyside ekibi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ve takımı geçici olarak çalıştıran Duncan Ferguson'la da görüşmeler gerçekleştirmişti. Ancak bir dizi görüşmenin ardından Lampard ismi öne çıktı.

Lampard'ın eski takımı Chelsea'deki ekibinden bazı isimleri de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Everton düşüşte

Sezon başında göreve getirilen Rafa Benitez'le yollar, üst üste alınan kötü sonuçların ardından 16 Ocak'ta ayrılmıştı.

Kulüp efsanelerinden Duncan Ferguson, tıpkı 2019'da olduğu gibi bir kez daha geçici olarak takımın yönetimini devraldı. Everton, Ferguson idaresinde çıktığı tek maçta Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Everton altyapısından yetişen Wayne Rooney'nin ismi de Everton ile anılmıştı. Fakat Rooney, Everton'ın görüşme talebini Derby'deki görevini bırakamayacağını belirterek geri çevirdiğini açıkladı.

"Everton menajerimle temasa geçti ve görüşme talebinde bulundu. Ama bu talebi geri çevirdim. İlerde Premier Lig'de çalışacağıma ve buna yüzde yüz hazır olduğuma eminim. Fakat Derby'deki görevim benim için önemli."

Lampard'ın teknik direktörlük kariyeri

Lampard da teknik direktörlüğe ilk adımını Rooney gibi Derby ile atmıştı. 2018/19 sezonunda Derby'yi yöneten Lampard, ardından efsanesi olduğu Chelsea'nin başına geçti.

Chelsea'nin son 20 yıldaki ilk İngiliz çalıştırıcısı olan Lampard, ilk sezonunda takımı Premier Lig'de dördüncülüğe, FA Cup'ta ise finale taşıdı. Ancak bir sonraki sezon beklentilerin altında kalınması nedeniyle Lampard'ın görevine son verildi.

Lampard'dan boşalan koltuğa Thomas Tuchel'i getiren Chelsea sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamladı.

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