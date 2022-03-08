Frank Lampard, Everton'a menajerlik yapmanın büyük bir zorluk olacağını bildiğini ve geldiğinde soyunma odası havasına bakıldığında muhtemelen gerçek bir küme düşme mücadelesi vereceklerini itiraf etti.

Everton, Tottenham'a 5-0 kaybetti ve 18. sıradaki Burnley'den sadece bir puan önde kaldılar.

26 Şubat'ta Manchester City'ye karşı neredeyse bir puan kazandıktan sonra dramatik bir düşüşleri oldu.

Lampard ne söyledi?

Lampard, BBC Sport'a verdiği demeçte, "Geldiğimde küme düşme korkusu olduğunu anlayabiliyordum" dedi.

"Gelmeden önce baktım, bazı temel istatistikler yalan söylemiyor. Bir gecede değişmiyorlar. Goodison'da gerçekten başarılıydık ancak deplasmanda değiliz. Bu zorluk beklediğimden daha büyük değil, [zor olacağını biliyordum].

"Tepkimiz yeterince iyi değildi. Deplasmanda kaybetmeye alışmış bir takımın tepkisiydi. Bunu çözmemiz gerekiyor.

"Oyunun psikolojik tarafı var. Futbol dirençli olmakla ilgilidir. Bunu tersine çevirmenin tek yolu çok çalışmaktır. O zaman işler döner. Sihir ile dönmez.

"Önemli hatalar bize pahalıya mal oldu. 15 ya da 20 dakika rahattık. Bireysel hatalar, maçı bizden uzaklaştıran gollere yol açtı. 2-0 veya 3-0 gerideyken bu zor."

Carragher'a göre Everton düşme adayı

Sky Sports yorumcusu Jamie Carragher, Everton'ın Championship'e düşme mücadelesine değindi.

"İlk on dakikada iyi başladılar ve Spurs'e baskı yapıyorlardı. Ancak bir takımın düşmek için fazla iyi olduğu hakkında konuştuğunuzda, bunun nedeni Everton'ın forvetlerine bakabilirsiniz. Öte yandan savunma dörtlüsünü düşündüğünüzde kesinlikle küme düşmenin adayı olmaları sürpriz değil" dedi.

"Seamus Coleman, gerçekten üzülüyorum. Everton için harika bir efsane olabilir ama hücumcular onun çok fazla arkasına geçiyor.

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