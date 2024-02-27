Barcelona ve Manchester United gibi takımların da radarında yer alan yıldız oyuncu yeni sezonda Arsenal forması giymeye yakın.

Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal’in Everton forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana’yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Yaz transfer döneminin başlamasına üç ay olmasına rağmen çalışmalara şimdiden başlayan Londra ekibi, birçok Avrupa kulübünün radarına giren Onana için elini çabuk tutmak istiyor.

Bu sezon Everton’da sergilediği oyunla La Liga’nın dev kulüplerinden Barcelona’nın da dikkatini çeken Onana Arsenal için elzem gibi görünüyor çünkü Londra ekibinin orta saha oyuncuları Jorginho ve Mohamed Elneny’nin takımlarıyla olan kontratı sezon sonunda bitiyor.

Bu isimlerin yanı sıra Thomas Partey’nin de ayrılmak istemesi, Arsenal’i Onana’ya yaklaştırıyor.

Hızıyla öne çıkıyor

İspanyol basınından Sport, Manchester United’ın da Onana ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığını öne sürerken, Barcelona da bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkartmış durumda. Everton Onana için 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinin tamamını talep ederken, ücret Katalan ekibinin mevcut transfer bütçesi için oldukça fazla gibi görünüyor.

Defansif orta saha ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapan 22 yaşındaki oyuncu yüksek hızıyla dikkat çekerken, bu sezon ulaştığı 22.8mph’lik hız seviyesiyle tüm Arsenal oyuncularını gerisinde bırakmış ve Usain Bolt’un rekoruna oldukça yaklaşmıştı.