Arsenal menajeri Mikel Arteta, Aston Villa'ya transfer olan Philippe Coutinho'yu neden istemediğini açıkladı

Mikel Arteta, Arsenal'in şu anda Aston Villa'da kiralık oynayan Barcelona’nın futbolcusu Philippe Coutinho’yu neden istemediği konusuna açıklık getirdi.

Coutinho, ocak ayındaki transfer döneminde Liverpool'dan Barcelona'ya 159 milyon dolar’a transfer olduktan tam dört yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.

Gerrard’ın ekibi Aston Villa, orta saha oyuncusu ile altı aylık kiralık bir anlaşma yaptı.

29 yaşındaki oyuncu, Villa'nın Premier Lig’de iyi bir konuma gelmesine katkı sağlarken kendi formunu da yükseltti.

Cumartesi günü Arsenal’e konuk edecek olan Villa’da Brezilyalı futbolcu, muhtemelen Steven Gerrard'ın gözde isimlerinden birisi olacak.

Bu maç öncesinde konuşan Arsenal menajeri, Coutinho'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu, ancak onun yerine Real Madrid'in kanat oyuncusunu tercih ettiğini belirtti.

Ne söylendi?

Coutinho, Villa'ya transfer olmadan önce geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok kulübün transfer listesindeydi ve Arsenal da bu ekiplerden birisiydi.

Arteta, Topçular ekstra yaratıcı seçenekler ararken Coutinho'nun transfer durumunu araştırdığını doğruladı.

Ancak, Brezilyalı oyuncunun yerine Real Madrid’in eski kanat oyuncusu Martin Odegaard için kalıcı bir anlaşma yapmayı göze aldı.

İspanyol patron, "Açıkçacı onun kalitesine sahip birçok farklı oyuncuya baktık ve sonunda farklı bir seçeneği tercih ettik.

"Onu kiralamak iyi bir seçenek olabilirdi, ama Odegaard ile kalıcı bir anlaşma imzalamanın daha doğru olduğunu düşündük" dedi.

"Maçın kilidini çözebilecek oyunculardan birisi"

Coutinho'nun Villa'nın en tehlikeli oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda Arteta şu ifadeleri kullandı:

“Kesinlikle tehlikeli oyunculardan birisi.

"Açıkçası takım, o topu aldığında çok daha etkili oynuyor. Daha şimdiden Villa’ya çok fazla katkıda bulundu.

“Onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz ve bizim de kendimize göre planlarımız var.

"Coutinho'nun, goller atma ve şans yaratma yeteneği var. Maçın kilidini çözebilecek oyunculardan birisi. Liverpool’dayken bu kaliteye sahip olduğunu gösteriyordu.”

Brezilyalı oyuncu, Villa formasını Premier Lig’de 9 kez giydi ve 4 gol kaydetti.

Barcelona’dan Villa’ya katılan oyuncunun daha şimdiden üç asisti var ve Arteta, Coutinho'nun Şampiyonlar Ligi elemelerini kovalarken takımına karşı oluşturacağı tehdit konusunda temkinli görünüyor.

Daha fazlası için:

Liverpool menajeri Jürgen Klopp: "Sadio Mane'nin bu durumundan bıktım artık"