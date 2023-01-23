Premier Lig ekibi, kötü gidişata son veremeyen İngiliz menajerle yollarını ayırdı.

NE OLDU? Lampard'ın ekibi Everton, Premier Lig'de küme düşme hattında bulunurken oldukça zor günler geçiriyordu.

Ve yönetim, Lampard'ın görevine son vererek yeni bir döneme giriş yaptığını açıkladı.

BÜYÜK RESİM: GOAL, West Ham maçında Lampard'ı kovmanın onun kararı olmayacağını söyleyen takımın sahibi Farhad Moshiri'nin yenilginin ardından yönetim kurulunu toplayıp hocasını gönderdiğini anlıyor.

Lampard'ın ayrılışı, taraftarların son haftalarda aldıkları kötü sonuçların ardından taraftarların huzursuzluğunu bastıracak gibi görünmüyor.

Frank Lampard'ın, kötü sonuçların ardından Everton taraftarlarıyla sohbet ettiği esnada gözlerinin dolduğu görüldü.

VE DAHA NELER? Şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da sorumlu olan Wolves ve Tottenham'un eski patronu Nuno Espirito Santo, Lampard'ın yerini alması düşünülen isimler arasında bulunuyor.

Geçen sezonun sonunda Burnley'den ayrıldığından beri işsiz olan Sean Dyche'nin de Goodison Park'ta görevi devralması ihtimaller dahilinde bulunuyor.

BİR FOTOĞRAFTA:

LAMPARD İÇİN SIRADA NE VAR? İki yıl önce Chelsea tarafından sezon ortasında kovulduktan sonra Lampard, şimdi de Everton'dan kovuldu.

İngiliz menajer, hocalıktaki itibarını yeniden kazanmak için ülkesi dışında başka bir yerde de teknik direktörlük yapabilir.